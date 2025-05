A Red Bull era uma equipe formidável em 2024, mas uma melhora tardia da McLaren ameaçou tirar os dois títulos do time austríaco na Fórmula 1. Porém, quando o desafio real da McLaren estava se concretizando, começaram a surgir rachaduras e a equipe papaia só conseguiu levar o título de construtores. Agora, com um carro dominante e dois pilotos no auge de suas habilidades, será que a McLaren corre o risco de passar pela mesma situação?

As primeiras seis corridas da temporada de 2024 e 2025 não poderiam ser mais diferentes para o time de Woking. No ano passado, a McLaren estava lutando para ficar entre os cinco primeiros até que uma atualização no GP de Miami transformou tudo e ajudou Lando Norris a conquistar sua primeira vitória na F1. Este ano, graças ao domínio do MCL39, a equipe só deixou de ganhar um GP até agora.

Porém, isso não significa que o time tenha um troféu garantido. Na F1, a vitória pode vir apenas na última corrida e rivais como a Mercedes e a Red Bull certamente começarão a diminuir a diferença à medida que atualizações forem chegando. Quando começar a enfrentar uma concorrência mais forte e mais consistente por vitórias em corridas, a McLaren não poderá deixar que as rachaduras de 2024 se infiltrem novamente.

Essas brechas na armadura da McLaren se materializaram em alguns momentos importantes durante a temporada de 2024, o que afetou suas chances de conquistar os dois títulos. Problemas na pista, como decisões estratégicas equivocadas e pitstops lentos, custaram caro e os erros de seus pilotos surgiram de corrida em corrida.

No Canadá, uma segunda vitória na corrida estava nas mãos de Norris, mas as decisões lentas na troca dos pneus intermediários pelos slicks custaram uma posição vital na pista. No final, o britânico chegou em segundo lugar, perdendo sete pontos vitais no campeonato.

Algumas semanas depois, em Silverstone, Norris culpou um punhado de decisões erradas durante o GP pelo seu terceiro lugar, o que significou uma perda de mais 10 pontos.

Depois, houve o GP da Hungria, quando as brigas internas na McLaren foram transmitidas para todos ouvirem pelo rádio da equipe: Norris discutia com o engenheiro Will Joseph sobre a ultrapassagem de Oscar Piastri para conquistar sua segunda vitória na F1. O britânico foi informado de que "a maneira de vencer um campeonato não é sozinho, é com a equipe" e, em seguida, manteve a linha e permitiu que Piastri conquistasse sua primeira vitória na F1.

Se a McLaren tivesse apoiado Norris a partir desse ponto ou se o britânico tivesse optado por ignorar o pedido da equipe, ele teria se aproximado de um Max Verstappen em ascensão no topo do campeonato de pilotos.

Em 2025, a McLaren não é a caçadora e, em vez disso, tem uma liderança dominante no topo da classificação dos construtores. Piastri também está 16 pontos à frente de Norris no campeonato dos pilotos, que, por sua vez, está 16 pontos à frente de Verstappen, o terceiro colocado.

No entanto, a liderança não garante que ambas as coroas sejam conquistadas pela McLaren e chegará um momento em que o time terá que apoiar um de seus pilotos se quiser finalmente completar a dobradinha - a primeira da equipe desde 1998. Até agora, eles se recusaram a fazer isso.

"Eu sempre digo que eles são livres para correr", disse o CEO da McLaren, Zak Brown, após o GP de Miami de 2025. "Então, eles estavam livres e, quero dizer, se você olhasse os tempos de volta, não havia nada, ambos fizeram um ótimo trabalho. Na verdade, eles decidiram não [correr], mas não me importo com isso."

O chefe da equipe, Andrea Stella, fez eco a esses comentários ao alertar que uma "situação interessante" estava por vir para a equipe quando Norris perseguiu Piastri nos estágios finais do GP de Miami. No fim das contas, Norris ainda estava quatro segundos atrás no momento da bandeira quadriculada, mas Stella alertou que uma batalha mais próxima certamente "virá nas próximas corridas".

O chefe da equipe é outro oponente da introdução de ordens de equipe na McLaren, tendo alertado anteriormente que poderia ter "destruído" oportunidades futuras se o time tivesse ordenado que Piastri ajudasse seu companheiro de equipe a maximizar os pontos em 2024.

Mas será que a manutenção da posição não poderia ter resultados igualmente desastrosos para a equipe em sua busca pelos dois títulos mundiais?

"Estamos tentando repetir 2007", brincou Piastri após o GP de Miami, quando perguntado sobre a possibilidade de uma feroz batalha entre equipes no decorrer da temporada. "Sabemos claramente que temos nossos pontos fortes e sempre estivemos próximos. Portanto, será uma boa batalha, haverá fins de semana em que Lando estará mais forte e outros em que eu estarei mais forte, então será uma boa briga."

Qualquer que seja a batalha que surja à medida que as corridas continuem em 2025, ela não pode se dar às custas da posição da McLaren no topo de ambos os campeonatos. Norris e Piastri brigando na frente podem abrir caminho para um ataque de um Verstappen que esteja seguindo de perto ou até mesmo de uma Mercedes que esteja melhorando.

E, se o pior acontecer e a dupla bater no meio da corrida, uma perda de dois dígitos de pontos para a equipe fará toda a diferença para suas chances de conquistar o título de construtores. É sempre um assunto delicado para os fãs de corrida, mas certamente a McLaren terá que colocar seus pilotos na linha, mais cedo ou mais tarde.

