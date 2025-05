F1: Wolff vê Mercedes 'capaz de desafiar' McLaren em 2025

A McLaren está dominando a temporada 2025 da Fórmula 1 e, com exceção de Max Verstappen, ninguém conseguiu quebrar essa supremacia. No entanto, parece haver um consenso de que é a Mercedes que está mais próxima da equipe de Woking em termos de desempenho.

Especialmente na classificação, a equipe baseada em Brackley tem sido muito competitiva na maioria dos finais de semana, mas perde muito terreno na corrida devido à má gestão dos pneus.

Como Toto Wolff explicou após o GP de Miami: "Você leva tudo ao limite [na classificação], o que o carro é capaz de gerar em termos de downforce e, então, estamos na briga mas, no final das contas, os pontos são distribuídos na corrida, então você também precisa ser capaz de manter esse ritmo por muito tempo, por muitas voltas e não estamos conseguindo fazer isso."

Para o chefe da Mercedes, é uma surpresa estar tão perto da McLaren em uma volta e, ao mesmo tempo, é uma boa notícia ter reconhecido onde está seu principal ponto fraco. Entretanto, agora eles precisam investigar completamente as raízes do problema para dar um passo adiante.

Enquanto os recursos de praticamente todas as equipes estão concentrados nos novos regulamentos de 2026, Wolff diz que eles estarão trabalhando no carro de 2025: "Temos que melhorar. Só precisamos entender e descobrir onde devemos concentrar nossa atenção em termos de desenvolvimento, quais são os principais fatores que contribuem para esse desempenho e estamos 100% focados nisso."

George Russell, Mercedes Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Embora a diferença no momento seja significativa - por exemplo, George Russell terminou em terceiro lugar em Miami, mais de 30 segundos atrás do vencedor Oscar Piastri-, a Mercedes está convencida de que ainda pode voltar e lutar com a McLaren de igual para igual em um futuro próximo.

"Estamos tentando descobrir, estamos experimentando e está claro que, em algum momento, poderemos desafiar [a McLaren]", concluiu.

DESMAIO 'com' Hamilton, ALONSO 'intimidador', AFETO de LAUDA e PIQUET: a VIDA E OBRA de MARI BECKER

Watch: DESMAIO 'com' Hamilton, ALONSO 'intimidador', AFETO de LAUDA e PIQUET: a VIDA E OBRA de MARI BECKER

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate NORRIS X PIASTRI, volta de COLAPINTO e MOMENTO de BORTOLETO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!