A Aston Martin pode construir a fábrica tecnológica do mundo, lotá-la com equipamentos de última geração e os melhores softwares possíveis e fazer grandes contratações, como a de Adrian Newey. Porém, se almeja chegar ao topo, a equipe de Fórmula 1 precisa focar em outra questão mais latente.

No momento atual, uma das maiores fraquezas do time é a pessoa responsável por entregar resultados em pista: Lance Stroll.

O incidente da volta de apresentação do GP de São Paulo deixou claro que, se a Aston Martin realmente pensa em se tornar uma equipe de ponta e que conquista grandes vitórias, eles precisam urgentemente começar a repensar a dupla de pilotos para a próxima temporada.

Importante lembrar que Lawrence Stroll, pai de Lance, fez investimentos financeiros pesados para a construção da nova fábrica da Aston Martin em Silverstone. A contratação de fortes nomes como Newey provam que o time está focado em lutar com gigantes.

Em São Paulo, Stroll enfiou seu AMR24 no muro, antes mesmo de conseguir largar e tentar disputar por posições. Nas entrevistas após a etapa, o piloto explicou que teve um travamento na traseira e problemas com os freios.

Essa análise pessoal também pode ser somada à forte chuva que tomou o Autódromo de Interlagos, além do recapeamento do traçado e os 'saltos', que foram motivos de críticas por parte de diferentes pilotos. Porém, o competidor não se apoiou em nenhuma dessas 'desculpas'.

A batida de Stroll não é completamente inexplicável, uma vez que o carro precisou ser consertado em menos de três horas após o incidente na classificação. Porém, o fato dele ter tentado voltar à pista e acabar afundando na caixa de brita, impedindo que ele conseguisse começar a corrida é algo que precisa ser notado e questionado.

O erro do piloto canadense poderia ter sido facilmente cometido por Oliver Bearman ou até mesmo Franco Colapinto, uma vez que os dois têm pouca experiência com corridas na F1. É discutível que, se ele estivesse em uma Sauber, no fundo do grid, isso poderia ter tolerável, mas, de qualquer maneira, embaraçoso.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24, fica preso na brita antes da largada

Porém, estamos falando de uma Aston Martin e, se você acredita na animação e na possibilidade da equipe se tornar campeã em um futuro não tão distante, Stroll estar na 13ª colocação no campeonato de pilotos, não é algo tão positivo ou esperado.

Lance marcou apenas 24 pontos desde o GP da Hungria, em julho, quando terminou como 10° colocado. Em comparação, Alonso somou 62 pontos.

É normal, ele é filho do dono da equipe, mas Lawrence é uma pessoa que conhece do mundo dos negócios e entende como tudo funciona. Então, seria possível que ele irá ignorar os pontos fracos e falhas do time?

Provavelmente, seu foco está em entender como uma equipe que começou 2023 de maneira positiva, está novamente lutando com o fundo do grid e tendo problemas com suas atualizações.

As críticas recairão sobre a equipe de design aerodinâmico e tudo que está errado. No entanto, há um problema mais óbvio, mesmo que desconfortável, e Stroll pai deve tomar uma decisão pensando no futuro da equipe e o que ele quer alcançar.

No momento, a Aston Martin precisa avaliar a possibilidade de trocar Lance por outro piloto, que consiga maximizar os pontos e melhorar os resultados para o time que luta em sair das últimas posições.

VERSTAPPEN tem tarde ANTOLÓGICA e é quase TETRA; NORRIS DEFINHA; RICO PENTEADO e J. CAMPOS debatem

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!