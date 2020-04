Organizadores do GP da Austrália querem seguir com evento mesmo com cancelamento da F1

Os organizadores do GP da Austrália planejam continuar com o restante do evento, apesar do esperado cancelamento da corrida de Fórmula 1.

Após reunião de chefes da equipe da F1 concordando com a FIA na noite passada em não avançar com a etapa de abertura do campeonato, um anúncio oficial sobre o destino do GP ainda não foi feito.

No entanto, em uma declaração obtida pelo Motorsport.com da empresa que cuida do GP da Austrália na manhã de sexta-feira, ficou claro que todas as outras atividades continuavam conforme o planejado.

"Os portões serão abertos às 8h45 e a atividade de pista começará conforme programado às 9h10", afirmou o comunicado.

“Os eventos auxiliares, de patrocinador, o programa de hospitalidade e todas as atividades de envolvimento dos fãs começarão conforme o planejado.

“As implicações mais amplas decorrentes da retirada da McLaren estão sendo discutidas com a FIA e a Fórmula 1 após longas discussões da noite para o dia.”

"Haverá uma série de discussões com as principais partes interessadas durante a manhã e as atualizações sobre quaisquer alterações no programa serão comunicadas o mais rápido possível."

Impasse

Mesmo com a declaração, houve atraso na abertura de portões para o público acompanhar o evento e, segundo o jornalista do Motorsport.com, Adam Cooper, apenas seis times estão presentes no paddock, exceto McLaren (que definiu sua retirada antes), Ferrari, Mercedes e Renault).

O primeiro-ministro do estado de Victoria, onde fica Melbourne, Daniel Andrews disse pouco antes da abertura dos portões nesta sexta-feira que ele não permitiria a presença de espectadores se houvesse alguma ação em pista.

Em declarações à 7News Sydney, ele disse: “Por motivos de saúde pública, não haverá espectadores no GP deste fim de semana se uma corrida realmente acontecer. Isso é uma questão para eles [organizadores da corrida] e eles farão anúncios muito em breve.”

A prova da S5000, categoria de monopostos australiana que faz a preliminar da F1 confirmou que sua programação será mantida. Rubens Barrichello está entre os competidores.

