A temporada 2020 foi palco da 71ª edição do Campeonato Mundial de Fórmula 1 e do 70º aniversário da primeira corrida da categoria, disputada em 1950. Se a virada no calendário devido à pandemia de A COVID-19 tem impedido a F1 de poder festejar com dignidade e na presença do público este aniversário, a temporada não deverá ter vergonha da comparação com as anteriores.

Na verdade, apesar dos muitos GPs cancelados este ano, a F1 conseguiu organizar 17 corridas, mais do que em 48 das temporadas anteriores. Nesse contexto, Lewis Hamilton 11 (de 16 GPs disputados e ficou de fora do Sakhir por conta do coronavírus) e conquistou, com a Mercedes, seu sétimo título mundial, empatando o recorde absoluto com Michael Schumacher, que conquistou o hepta em 2004.

Após a validação final pela FIA do sétimo título de Hamilton, saudamos todos os campeões mundiais de Fórmula 1 nesta galeria:

Giuseppe Farina (1950) 1 / 33 Foto de: LAT Images Campeão com a Alfa Romeo. Juan Manuel Fangio (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957) 2 / 33 Foto de: LAT Images Campeão com Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari. Alberto Ascari (1952 e 1953) 3 / 33 Foto de: LAT Images À direita, campeão com a Ferrari. Mike Hawthorn (1958) 4 / 33 Foto de: LAT Images Campeão com a Ferrari. Jack Brabham (1959, 1960 e 1966) 5 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Campeão com Cooper e Brabham. Phil Hill (1961) 6 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Campeão com a Ferrari. Graham Hill (1962 e 1968) 7 / 33 Foto de: LAT Images Campeão com BRM e Lotus. Jim Clark (1963 e 1965) 8 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ao centro, campeão com a Lotus. John Surtees (1964) 9 / 33 Foto de: LAT Images Campeão com a Ferrari. Denny Hulme (1967) 10 / 33 Foto de: LAT Images Campeão com a Brabham. Jackie Stewart (1969, 1971 e 1973) 11 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Campeão com Matra e Tyrrell. Jochen Rindt (1970) 12 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Campeão com a Lotus. Emerson Fittipaldi (1972 e 1974) 13 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Campeão com Lotus e McLaren. Niki Lauda (1975, 1977 e 1984) 14 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Campeão com Ferrari e McLaren. James Hunt (1976) 15 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Campeão com a McLaren. Mario Andretti (1978) 16 / 33 Foto de: LAT Images Campeão com a Lotus. Jody Scheckter (1979) 17 / 33 Foto de: LAT Images Campeão com a Ferrari. Alan Jones (1980) 18 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Campeão com a Williams. Nelson Piquet (1981, 1983 e 1987) 19 / 33 Foto de: LAT Images Campeão com Brabham e Williams. Keke Rosberg (1982) 20 / 33 Foto de: Williams F1 Campeão com a Williams. Alain Prost (1985, 1986, 1989 e 1993) 21 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Campeão com McLaren e Williams. Ayrton Senna (1988, 1990 e 1991) 22 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Campeão com a McLaren. Nigel Mansell (1992) 23 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Campeão com a Williams. Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004) 24 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Campeão com Benetton e Ferrari. Damon Hill (1996) 25 / 33 Foto de: LAT Images Campeão com a Williams. Jacques Villeneuve (1997) 26 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Campeão com a Williams. Mika Häkkinen (1998 e 1999) 27 / 33 Foto de: LAT Images Campeão com a McLaren. Fernando Alonso (2005 e 2006) 28 / 33 Foto de: LAT Images campeão com a Renault. Kimi Räikkönen (2007) 29 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Campeão com a Ferrari. Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020) 30 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Campeão com a Mercedes. Jenson Button (2009) 31 / 33 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Titré avec Brawn GP. Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 et 2013) 32 / 33 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Titré avec Red Bull. Nico Rosberg (2016) 33 / 33 Foto de: Daimler AG Titré avec Mercedes.

Algumas estatísticas dos campeões mundiais:

>>> Dos 767 pilotos que participaram de pelo menos um GP desde 1950, apenas 33 foram coroados campeões mundiais (4,3%).

>>> 16 pilotos (2,1% do total) sozinhos representam 54 títulos: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (7), Juan-Manuel Fangio (5), Alain Prost, Sebastian Vettel (4), Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna (3), Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen e Fernando Alonso (2).

>>> O recorde de número de pilotos campeões mundiais no mesmo grid de largada é seis. E isso remonta à temporada de 2012, onde Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Jenson Button e Sebastian Vettel participaram das 20 corridas do campeonato.

>>> Na contramão, 46 GPs aconteceram sem nenhum campeão no grid; há, em particular, todos aqueles da temporada 1950, é claro. O mais recente é o GP da França de 1996 (Michael Schumacher foi inscrito, mas teve um problema no motor na volta de formação e não largou). A temporada de 2021 deverá ter quatro campeões mundiais no grid (Hamilton, Vettel, Alonso e Raikkonen).

>>> O piloto que conquistou o título com mais equipes e diferentes fabricantes de motores é Juan-Manuel Fangio (Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari). Apenas dez pilotos foram coroados com duas ou mais equipes. Esse número cai para sete com os pilotos campeões com dois ou mais fabricantes de motores. Hamilton é o piloto que conquistou mais títulos com a mesma equipe (6 com a Mercedes) e com o mesmo fabricante de motor (7 com a Mercedes).

>>> Michael Schumacher é o piloto com mais títulos consecutivos, cinco entre 2000 e 2004.

>>> Em média, um piloto Campeão do Mundo ganha 41,1% dos GPs em uma temporada.

>>> Com exceção de Giuseppe Farina, o primeiro campeão da história, nenhum piloto conquistou o título em sua primeira temporada na F1. Em média, os pilotos seus primeiros títulos após 5,3 temporadas.

