No fim da tarde desta terça-feira (16), o pessoal presente no paddock da Fórmula 1 foi orientado a evacuar o Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Ímola, devido ao risco de inundação no circuito, que recebe o GP da Emilia Romagna neste fim de semana.

O governo italiano decretou nesta terça um alerta vermelho para a região, com previsão de 150mm de chuva entre terça e quarta e o risco de inundações e deslizamentos. Escolas suspenderam aulas e estradas foram fechadas, com a população sendo orientada a evitar deslocamentos.

Como era previsto, a zona foi atingida pelas chuvas e o nível de água começou a subir. Durante o dia, o rio Santerno transbordou em Ímola, enquanto outros municípios se viram afetados pelas inundações.

Logicamente, o circuito foi evacuado, inicialmente por precaução, mas também pela aproximação do perigo. Várias testemunhas e vídeos publicados nas redes sociais mostram a situação do local.

Com as atividades de pista previstas apenas a partir de sexta-feira, o momento é de montagem dos boxes, áreas de hospitalidade e do circuito como um todo, com a instalação das placas de publicidade e áreas de público.

Foi divulgado um alerta para que todos deixassem o local em até 45 minutos. Os membros das equipes já presentes para a montagem dos boxes estavam preocupados com a situação, mas a evacuação ocorreu de forma segura.

Apesar do alerta do governo, fontes ligadas à organização descartam o cancelamento do evento. O promotor do GP anunciou que está trabalhando para que as áreas do público, como arquibancadas e estacionamento, estejam em total funcionamento no fim de semana.

