Yuki Tsunoda, piloto da RB na Fórmula 1, não descarta a possibilidade de um dia correr nas 500 Milhas de Indianápolis, mas não irá pilotar na etapa histórica tão cedo.

O japonês pilotou um carro da Indy pela primeira vez na terça-feira, como parte de uma comemoração dos "Heróis Híbridos" da Honda, antes do GP de Las Vegas deste fim de semana.

O passeio, que também contou com o tricampeão da F1, Max Verstappen, dirigindo o Acura ARX-06 GTP, foi realizado em uma pista de 1,3 milhas no Las Vegas Motor Speedway.

Depois de ser treinado pelo hexacampeão da Indy, Scott Dixon, Tsunoda fez algumas corridas que duraram cerca de meia hora, e ficou muito evidente que ele estava forçando os limites imediatamente. E o sorriso de Yuki era mais largo do que o normal quando ele saiu do carro #93, preparado pela Chip Ganassi Racing.

Durante o evento, Tsunoda participou de uma seleta mesa redonda com a mídia, onde o Motorsport.com perguntou se essa experiência despertava o interesse em participar da Indycar no futuro, caso surgisse uma oportunidade - potencialmente espelhando o caminho do ex-piloto e vencedor de corridas da F1 e compatriota Takuma Sato, duas vezes campeão da Indy 500.

"Se eu tiver [uma] oportunidade e sentir que é o momento certo, com certeza adoraria", disse Tsunoda. "Gosto dos EUA em si, então não me importo de morar aqui também".

"Mas acho que não é a hora certa, porque não consigo me imaginar dirigindo no [Indianapolis Motor Speedway], em uma corrida de mais de duas horas, e a mais de 321 km/h ou algo assim a cada volta. Para mim, é assustador".

"Não consigo me imaginar dirigindo por mais de duas horas e estando naquele carro. Não sei. Por enquanto, não estou realmente mirando ou pensando na IndyCar, mas sim, por que não no futuro?"

Tsunoda fez mais reflexões sobre sua opinião a respeito das corridas em ovais, que são uma parte significativa do principal campeonato de rodas abertas da América do Norte.

"Não tenho medo, mas definitivamente não me sinto totalmente confortável pilotando em um oval", disse Tsunoda. "Respeito muito os pilotos. Correr as duas horas [da Indy 500], como esse piloto pode correr em um círculo, literalmente duas horas ao lado do muro a cada volta".

"Se você tiver uma colisão, ela pode ser muito, muito grande também, então essas coisas eu não consigo imaginar agora. E, neste momento, não estou realmente pensando nos ovais".

"Você sabe, [a Indy 500] é uma competição muito legal e a maioria dos pilotos sonha em estar lá, mas atualmente não tenho essa meta [nem] nada. Quando eu começar a ficar um pouco mais velho e minha mentalidade mudar, talvez eu tente nesse momento; espero que eu beba o leite no final da corrida [tradição dos vencedores das 500 milhas]".

Quanto a como foi dirigir um carro de Indy, Tsunoda não se incomodou com a falta de direção hidráulica devido às curvas de baixa velocidade do traçado do circuito, mas suou muito depois de se sentar atrás do aeroscreen pela primeira vez, ao contrário do Halo da F1.

Além disso, porém, a alegria que ele sentiu ao volante o fez lembrar mais de seus dias de kart, já que ele era capaz de atacar cada curva.

"Parece um pouco mais com o kart - você pode brincar mais", disse ele. "Os carros de Fórmula 1 são controlados pelos sistemas, pela eletrônica, mas esse carro parece mais direto, de modo que você ainda precisa controlar a fase de ativação para controlar o deslizamento da traseira; isso é muito bom, especialmente porque você pode derrapar um pouco e deslizar com o carro".

"Portanto, é uma sensação agradável. Na reta, eu me senti confortável e pude acelerar um pouco mais."

Um dos elementos únicos, de acordo com Dixon, foi o interesse de Tsunoda em aprender imediatamente cada pequeno elemento das ferramentas disponíveis no carro, especialmente as barras de rolagem, os modos do motor e a implantação do sistema híbrido.

David Salters, presidente da Honda Racing Corporation, confirmou ao Motorsport.com que não demorou muito para dar a Tsunoda a chance de acelerar o ritmo.

"Foi impressionante ver que, como na Curva 3, ele estava em um impulso total", disse Salters. "Quando começamos, com calma, o carro estava no modo de treino - trem de força - e então ele entrou, e houve uma discussão paralela sobre novas botas e potência de corrida. E acho que ele gostou bastante disso".

