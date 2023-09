F1: Pérez impõe condições para permanecer na Red Bull

Sergio Pérez tem contrato com a Red Bull até o final da próxima temporada da Fórmula 1 e, embora esse vínculo tenha sido questionado por alguns em meio à queda de desempenho do mexicano no meio do ano, seus resultados recentes, com três pódios nas últimas quatro corridas, parecem ter diminuído com qualquer chance de substituição no final deste ano.

No entanto, o futuro de Pérez após a temporada de 2024 é uma incógnita e, pela primeira vez, o piloto de mexicano falou sobre isso em uma entrevista ao canal DAZN da Espanha durante o Grande Prêmio da Itália.

"Com a temporada que tivemos, para nós é importante que nas próximas corridas eu também queira estar em um ambiente onde eu sinta que posso contribuir", disse Pérez sobre suas futuras intenções na Fórmula 1.

"E se esse lugar em 2024 não for aqui, temos que procurar outras alternativas. Mas, no momento, meu principal objetivo é estar aqui, vencer mais corridas e continuar vencendo campeonatos com a Red Bull", acrescentou.

De qualquer forma, o mexicano deixou claro que buscará conversas com a Red Bull durante 2024 para entender os planos da equipe baseada em Milton Keynes. "Tenho contrato até o ano que vem, então, em algum momento, vamos nos sentar e conversar", prosseguiu.

É claro que, além dos objetivos de Pérez, resta saber no próximo ano se a Red Bull está interessada mantê-lo para uma quinta temporada por lá. Helmut Marko, consultor esportivo do grupo taurino, referiu-se a Pérez em uma entrevista ao canal Servus TV, afirmando que: "ele não é consistente e nem sempre está concentrado por ser sul-americano (sic)" - algo que o dirigente já pediu desculpas.

No entanto, na mesma entrevista, Marko elogiou o trabalho de Pérez ao lado de Max Verstappen. "Por um lado, o assento da Red Bull é um dos mais desejados, mas, por outro lado, você também tem Max Verstappen como rival. Portanto, é preciso ter uma personalidade e uma mentalidade muito fortes. Pérez foi o melhor de todos os pilotos nos últimos anos e também venceu corridas", finalizou.

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Motorsport.com debate Ferrari pós-Monza, futuro de Sainz e possibilidade de Palou na F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: