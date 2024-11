F1: Pérez revela que recusou proposta de duas equipes em 2024

A temporada 2024 da Fórmula 1 entrou na reta final e, mesmo com assento garantido para os próximos dois anos, a permanência de Sergio Pérez na Red Bull ainda é questionada. Contudo, o mexicano deixou claro que não se importa com os 'rumores' sobre o futuro e revelou que declinou convite de duas equipes que o procuraram nesta temporada.

O mexicano assinou, no início desta temporada, uma extensão de contrato com a Red Bull até o fim de 2026. Mas as atuações abaixo do esperado estão colocando nomes como Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Franco Colapinto no radar do chefe da equipe, Christian Horner.

Em 21 das 24 etapas realizadas, Pérez só conseguiu somar 151 pontos, ocupando a 8ª colocação, enquanto Max Verstappen, companheiro de equipe do mexicano, lidera o campeonato de pilotos com 393 unidades. A ausência de pontuação de Sergio está custando o mundial de construtores para a equipe: atualmente, a Red Bull é a terceira colocada, atrás de McLaren e Ferrari - sendo que em determinado momento da temporada, era a líder.

Porém, mesmo com todas as dificuldades, Sergio Pérez revelou em entrevista à revista GQ que recusou a oferta de duas equipes neste ano, mantendo a decisão de permanecer na atual escuderia até o fim do vínculo.

"Tive uma oportunidade, duas oportunidades, de mudar de equipe. Quando eu olhei [para as oportunidades], pensei: 'eu realmente amo o desafio que tenho na Red Bull. É um desafio enorme ser companheiro de equipe de Max [Verstappen]", ponderou.

"É um desafio que, basicamente, treina você para tudo. Então, disse para mim mesmo: 'quero passar a última parte da minha carreira no topo, bem no topo, onde a pressão é total", concluiu o mexicano.

EXCLUSIVO: Como ENZO FITTIPALDI quase chegou à F1 e bastidores da PORSCHE CUP com PEDRO BOESEL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!