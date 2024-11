Carlos Sainz, piloto da Ferrari, revelou que os candidatos ao título da Fórmula 1 em 2024, Lando Norris e Max Verstappen, frequentemente mudam sua imagem para a opinião pública e se comportam de maneira muito diferente nos bastidores.

A temporada atual tem como foco a batalha entre os rivais da McLaren e Red Bull. Embora o holandês tenha dominado no início da temporada, depois de Melbourne os taurinos e o tricampeão do mundo começaram a deixar de ter boas performances.

Mais tarde, Verstappen passou a ser o perseguidor do título, mesmo que ainda tivesse uma vantagem confortável nos pontos, e isso mudou um pouco o estilo de pilotagem do holandês, que ficou mais ousado com manobras cada vez mais agressivas.

Na Hungria, o taurino ficou muito irritado no rádio da própria equipe, mas também causou polêmica com a FIA por causa da penalidade que recebeu por seus palavrões, em Singapura. O relacionamento de Verstappen com Norris não foi isento de problemas, e ele defendeu ferozmente o britânico na Áustria e no México.

"É claro que você só vê a superfície", Sainz começou sua avaliação de Verstappen e Norris em resposta a uma pergunta da Auto Motor und Sport. "Por dentro, um piloto pode parecer muito diferente. Como piloto, você sempre pode manipular a forma como é visto do lado de fora."

"Não estou dizendo que Verstappen não é o que ele se apresenta, mas Norris revela um pouco mais sobre si mesmo", observou o espanhol, que teve a oportunidade de correr com os dois pilotos na mesma equipe.

Sainz diz que é surpreendente o fato de que, enquanto Verstappen é conhecido por seu temperamento forte, Norris é muito mais reservado. O próprio espanhol não sabe ao certo de que lado está mais próximo.

"Não sei realmente se estou em algum ponto intermediário ou se estou inclinado para um lado ou para o outro, mas é preciso ter cuidado com esse tipo de análise. Os concorrentes são muito capazes de direcionar a opinião pública de uma determinada maneira", conclui.

