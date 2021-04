Ex-piloto da Racing Point e novo companheiro do holandês Max Verstappen na Red Bull, Sergio Pérez acredita que o GP da Emilia Romagna, em Ímola, mostrará se a briga de sua equipe com a Mercedes na Fórmula 1 em 2021 se relaciona ou não com o tipo de pista.

Para o mexicano, o fato de o circuito italiano, que recebe a segunda corrida deste campeonato no domingo, ser bem diferente do autódromo de Sakhir, que sediou a etapa de abertura da temporada no Bahrein, mostrará se a Red Bull pode de fato enfrentar a Mercedes neste ano.

Em 2021, a Red Bull 'rebaixou' o anglo-tailandês Alexander Albon para a reserva e contratou o experiente Pérez a fim de reforçar sua dupla, buscando impulsionar o desenvolvimento da equipe e finalmente colocar Verstappen em condição de brigar pelo título da F1.

Desde o começo da era híbrida da categoria máxima do automobilismo, em 2014, a Mercedes venceu todos os campeonatos. Nos quatro anos anteriores, os títulos ficaram com a Red Bull, que agora busca desbancar o reinado do time rival e de Lewis Hamilton, da Grã-Bretanha.

Piloto da Mercedes desde 2013, o heptacampeão perdeu a pole position do GP do Bahrein para Verstappen, mas acabou com a vitória em Sakhir, terminando imediatamente à frente do holandês. Já em Ímola, a expectativa é por uma nova batalha entre as equipes.

Tendo isso em vista, Pérez ponderou: “Vamos ver se a luta tem a ver com o circuito. Vai ser interessante ver como estamos em Ímola, uma pista bem diferente da do Bahrein, e ver como nos comparamos com eles".

"O meu objetivo é fazer uma boa corrida e estou ansioso pelo fim de semana. Espero que em Ímola possamos regressar ao pelotão da frente e estar na luta pelo pódio. Com sorte, pela vitória", afirmou o mexicano, que teve problema no carro no começo do GP do Bahrein.

"Ao contrário do que vemos no Bahrein, a classificação é muito importante em Ímola, já que você mal consegue ultrapassar, mas eu gosto", disse o veterano sobre o famoso circuito italiano. O piloto também avaliou sua estreia com a Red Bull em Sakhir.

“Aprendi muito. Aprendi sobre o estilo de pilotagem de Max e sobre como pilotar para tirar o máximo proveito do carro. Acho que foi o maior aprendizado, já sei do equilíbrio que preciso do carro ao longo do final da semana", completou Pérez.

