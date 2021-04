Russell: “o maior erro da minha carreira na F1” foi em Ímola; veja

No próximo fim de semana, a Fórmula 1 realiza o GP da Emilia Romagna, segunda etapa da temporada 2021. Na corrida de Ímola, um piloto busca compensar um erro cometido no circuito italiano em 2020: George Russell, britânico da Williams.

Na etapa do ano passado, o jovem competidor acabou perdendo o controle de seu carro durante período em que o safety car estava na pista e bateu sozinho em meio à vigência do carro de segurança.

“Cometi o que é provavelmente o maior erro da minha carreira na F1 em Ímola ao bater atrás do safety car. É uma pista onde, se você cometer um erro, você está fora", afirmou Russell, que é especulado na Mercedes em 2022.

"Mas é isso que as corridas devem ser! Procurarei retificar meu erro do ano passado com um bom resultado neste fim de semana. Ímola é um circuito fantástico, muito rápido, e você realmente precisa estar comprometido", completou o britânico.

Russell e seu companheiro canadense Nicholas Latifi terão novidades em seus carros da Williams neste fim de semana. É o que confirmou o chefe de desempenho da equipe de Grove, Dave Robson.

“Haverá algumas mudanças no carro neste fim de semana, principalmente com o objetivo de resolver o problema que nos levou a retirar o carro de Nicholas no Bahrein. Também temos alguns itens de teste adicionais para experimentar”, disse o enigmático dirigente.

