Piastri revela conselho de Webber para não subestimar F1

Carregar reprodutor de áudio

O novato da McLaren, Oscar Piastri, disse que Mark Webber o alertou para não subestimar a Fórmula 1 antes de sua estreia no Bahrein no próximo mês.

Ex-piloto da Red Bull, Webber faz parte da equipe de gestão de seu compatriota mais jovem, junto com sua esposa Ann Neal.

Juntos, o casal ajudou Piastri a enfrentar o difícil período do ano passado, depois que ele deixou a Alpine em circunstâncias controversas.

O Conselho de Reconhecimento de Contratos posteriormente confirmou que ele estava livre para ingressar na McLaren.

“Tem havido muitos conselhos de Mark e Ann”, disse Piastri. “Acho que, para resumir, acho que não estou subestimando o desafio da F1.

“É, obviamente, um grande passo em relação ao que corri anteriormente. E também é uma corrida dinâmica diferente em um esporte, onde este foi meu primeiro ano sendo pago para guiar carros de corrida, o que é muito legal. Então essa é uma dinâmica diferente do que estou acostumado.”

Ele acrescentou: "Acho que ser apenas um dos dois pilotos em uma equipe de 700 ou 800 pessoas que temos aqui é uma grande responsabilidade. Então, acho que há uma pequena diferença, e Mark e Andrea [Stella] e Zak [Brown] também, não quero fazer um lembrete gentil, mas eles me lembraram da responsabilidade que tenho e do impacto que posso ter na motivação e na produtividade da equipe.

"Também estando em posição de ter uma contribuição muito importante no design do carro. Obviamente, não construindo peças sozinho, mas dizendo às pessoas o que precisamos do carro, e a equipe sendo capaz de fazer peças diferentes no carro para abordar isso, é algo pelo qual estou ansioso.”

Piastri também prestou homenagem a Webber e Neal pelo apoio que lhe deram, especialmente no verão passado.

“Mark e Ann fazem muito por mim, acho que principalmente nos bastidores, garantindo que eu realmente tenha que focar no essencial da F1.

"E acho que este ano, especialmente, estou muito grato pelo apoio e tudo o que eles podem fazer para tornar minha vida o mais fácil possível.

“E ao longo do ano passado não foi diferente, guiando-me por tudo isso e fazendo todo o trabalho de fundo também. Então, eles têm sido uma grande ajuda no meu canto. E sou muito grato por tê-los ao meu lado.”

McLaren-RBR? E a Honda? Carro nasce INCOMPLETO, Alpine VAZA, Aston agressiva e a Williams da F1 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: