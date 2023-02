Carregar reprodutor de áudio

Na manhã desta terça-feira, a Ferrari apresentou o novo carro para a temporada 2023 da Fórmula 1 em Maranello. O SF-23 é o carro com o qual Charles Leclerc e Carlos Sainz, liderados pelo novo chefe de equipe Frédéric Vasseur, tentarão buscar o título mundial. A Scuderia espera que o novo modelo tenha menos arrasto, lide melhor os pneus e que o motor possa ser mais durável devido a atualizações de confiabilidade.

Com o evento de hoje, a Ferrari é a oitava equipe a apresentar o carro para 2023. O novo modelo de Maranello levava internamente o nome de projeto 675, mas é formalmente conhecido como SF-23. Com este carro, a Scuderia espera aproveitar o bom momento construído no começo de 2022. No ano passado, como se sabe, o time italiano fracassou na busca pelos dois títulos mundiais, mas o carro de 2022 acabou sendo mais do que competitivo com base nas novas regras técnicas.

No entanto, a Scuderia sabe que ficou aquém da Red Bull em algumas áreas e essas também foram as 'pontas de lança' no desenvolvimento do carro que foi apresentado nesta terça-feira. Por exemplo, a Ferrari trabalhou muito no conceito aerodinâmico para perder o arrasto, de modo a permitir que Leclerc, de Mônaco, e Sainz, da Espanha, possam ser mais competitivos em longas retas.

Tendo isso em vista, em 2022, a Ferrari muitas vezes teve de configurar o carro com menos asa, o que acabou gerando um desgaste maior dos pneus. O objetivo agora é tentar desbancar a Red Bull, com o trabalho supervisionado por Vasseur, sucessor do italiano Mattia Binotto. Entretanto, a equipe anglo-austríaca também desenvolveu seu trabalho, com o bólido da temporada 2023 chamado de RB19.

De todo modo, a Ferrari também fez muito trabalho mecânico, embora o resultado ainda não seja visível nas imagens divulgadas. Sob o capô, a escuderia espera ter dado um passo. Se as medidas de confiabilidade comandadas por Wolf Zimmermann forem tão eficazes quanto a Ferrari atualmente acredita que foram, o motor pode ser submetido a um stress mais pesado este ano e a Ferrari pode operar com modos mais agressivos.

O objetivo com o SF-23 é claro antes da nova temporada. Vasseur já anunciou que a Ferrari almeja nada menos que o título mundial. Se o carro representar realmente um avanço e se a Ferrari perder menos pontos com estratégia, a 'bola estará' com Leclerc e Sainz. Quanto aos pilotos, aliás, o chefe francês garante não ter uma preferência inicial, apesar de ter trabalha com Leclerc na Sauber. Fred, porém, não nega que Maranello poderá passar a priorizar algum deles no meio do campeonato.

De qualquer forma, ainda nesta terça, a Ferrari também deve 'estrear' o SF-23. O time pode completar um 'evento de demonstração' no próprio circuito de teste de Fiorano, durante o qual um máximo de quinze quilômetros pode ser percorrido.

Na F1, cada equipe tem dois dias de filmagens por ano, nos quais um máximo de cem quilômetros pode ser percorrido em cada ocasião com o carro do ano corrente, mas esse evento de demonstração em um circuito não homologado não entra nessa conta. Fiorano é exceção e assim a Ferrari pode aproveitar para fazer um primeiro batismo de fogo. Na quarta-feira, a Scuderia completará um dia de filmagem mais extenso no circuito de Ímola.

