Nesta quinta-feira, a série documental sobre Xuxa será lançada via Globoplay, com várias informações sobre a vida da apresentadora vindo à tona antes do debute da nova atração. Enquanto isso, uma minissérie sobre Ayrton Senna, que ela namorou, é produzida via Netflix -- veja imagens obtidas com exclusividade pelo Motorsport.com. E a estrela da televisão brasileira falou com sinceridade sobre o astro da Fórmula 1, chegando a afirmar que foi "escrota" com o tricampeão.

"Me ligaram [da Netflix] pra que eu contasse as histórias, aí eu até comentei: 'Tem que botar uma pessoa que foi escrota com ele, porque eu fui escrota com ele'. Eu era apaixonada por ele e "cagava", nem dizia pra ele que era apaixonada, tampouco valorizava o que ele fazia. Eu acho que não valorizei o que ele tinha pra me dar. Ele me oferecia muita coisa, dizia que estava apaixonada por mim, e eu não ligava, não dava esse valor", disse Xuxa ao podcast 'Quem Pode, Pod'.

Na entrevista, Xuxa também falou sobre como Ayrton a ajudou a 'curar' traumas que vinham da relação com Pelé. A apresentadora namorou o piloto depois do relacionamento com o jogador de futebol.

"Aí [com Senna] que me descobri como mulher, porque o Pelé me deixou com alguns traumas e o Beco (Ayrton) tentava tirar esses traumas. Quando eu ia transar com ele, eu falava algumas coisas, e ele dizia: 'Quem te falou que isso é certo, quem te colocou isso na cabeça? Está tudo errado, vamos começar tudo de novo'. A gente ficou dois anos juntos, e depois que se separou ainda continuava se reencontrando, sempre com hora marcada", seguiu Xuxa. A apresentadora, porém, fez uma ressalva.

Ayrton Senna, McLaren, with his girlfriend Adrianne Galisteu Photo by: Sutton Images

"Depois que ele começou a namorar a Adriane Galisteu, não [aconteceram mais encontros entre Xuxa e Senna]. Ele foi muito fiel, a gente não se viu nem nada. E depois teve a fatalidade", completou Xuxa, referindo-se ao acidente de Senna no GP de San Marino de 1994, em Ímola, com a Williams.

Em 1990, Senna falou sobre "ter filho" com Xuxa

Xuxa e Senninha Photo by: Blad Meneghel

Com a volta do affair entre Ayrton e a apresentadora ao noticiário, foi resgatada uma entrevista do piloto à revista Playboy em 1990, quando ele falou sobre o namoro com a estrela da TV e da possibilidade de terem filhos.

"Acho que fui um dos únicos que conseguiram entrar no mundo dela. Conheci coisas muito, muito particulares do interior da Xuxa e posso dizer que uma única vez, em toda a minha vida, senti 'lá dentro' o desejo de ter uma família. Uma única vez, em toda a minha vida, sonhei em ter uma criança. Foi com ela. Com a Xuxa", afirmou Senna, antes de sugerir que a então empresária de Xuxa, a polêmica Marlene Mattos, interferiu negativamente no relacionamento.

Em 1990, Ayrton já era ex de Xuxa. A repórter Mônica Bergamo, então, o questionou sobre Marlene. "É uma personalidade complicada", disse Senna. A jornalista insistiu: "Mas, afinal, a Marlene Mattos atrapalhou o namoro?". O piloto, então, respondeu: "Ela não ajudou nem um pouco".

