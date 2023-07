A atualização mais recente da McLaren transformou o ritmo da equipe na Fórmula 1, com o MCL60 surgindo como um dos melhores carros em curvas de alta. Na verdade, a vantagem era tamanha que levou Lewis Hamilton a chamar o carro de "foguete", sem ter como atacar Lando Norris.

O primeiro pacote de novidades apareceu no GP da Áustria, seguido de mais atualizações na Grã-Bretanha, incluindo uma nova asa dianteira. Combinados, eles ajudaram Norris a garantir a segunda posição no grid de largada e na corrida.

Enquanto alguns rivais sugeriram que as mudanças na McLaren seriam apenas cópias da Red Bull, tamanha simplificação do trabalho é injusta, já que uma análise profunda deixa claro o tamanho do esforço próprio da equipe em busca de melhorias.

Essa comparação exclusiva lado a lado acima mostra o quão substancial foi a revisão, e agora vamos olhar para os detalhes dessas melhorias.

1 - Foram feitas mudanças na forma e na posição das cercas do assoalho, casando com as alterações feitas ao longo do carro.

2 - A McLaren já vinha flertando com um design de entrada do sidepod similar ao da Red Bull desde o ano passado, mas essa atualização resultou em um modelo ainda mais próximo do rival. A borda superior da entrada foi jogada mais para trás, enquanto o 'lábio' inferior está posicionado mais acima no chassi, aumentando o tamanho do corte abaixo.

3 - A superífice superior do assoalho já tinha uma bola fortemente contornada para acomodar a antepara lateral de impacto (SIS em inglês) inferior, ao mesmo tempo em que criava o bolsão de espaço necessário para o assoalho inferior. A bolha foi redesenhada como parte da atualização, acompanhada ainda de uma bolha menor dentro dela.

4 - As mudanças feitas na porção dianteira do sidepod e a entrada levaram a um redesign do espelho retrovisor e suas peças associadas, com a ripa superior retirada e uma área externa revisada para casa melhor com o perfil aerodinâmico necessário na parte inferior.

5 - A carenagem aerodinâmica ao redor do halo conta agora com uma lâmina vertical, com a perna traseira passando por uma transição em direção à carenagem traseira, enquanto uma aleta passa a ser utilizada na lateral da estrutura também.

6 - A mudança geral na forma dos sidepods resultou na exclusão da linha estampada na lateral da carenagem.

7 - A McLaren é a mais nova equipe a adotar um canal em forma de escorregador na superfície superior do sidepod, seguindo o caminho da Aston Martin, que passou a adotar uma abordagem mais agressiva, em um caminho iniciado pela Alpine. A altura do flanco do sidepod também foi aumentada para maximizar o layout do canal interno.

8 - O painel superior de 'guelras' de resfriamento foi movido de uma posição transversal para uma mais comumente utilizada pelos rivais, 'abraçando' o ombro da cobertura esticada do motor. A equipe deve variar a configuração do painel de resfriamento dependendo das necessidades de cada circuito.

9 - A mudança da cobertura do motor foi otimizada para considerar a realocação do painel de resfriamento, pensando ainda nas mudanças feitas na parte inferior do carro.

10 - Uma das grandes mudanças visuais no assoalho do MCL60 é a borda, onde o corte e a configuração da aleta flap foram removidas.

11 - A pegada da cobertura do motor e da saída traseira de resfriamento foram reduzidas, permitindo ainda o aumento da 'barbatana de tubarão', com a carenagem ao seu redor se afunilando rapidamente na traseira.

Mudanças na asa dianteira

Nova asa dianteira do McLaren MCL60 Photo by: Giorgio Piola

Norris está recebendo as atualizações uma corrida antes de Oscar Piastri e, em Silverstone, teve direito a uma asa dianteira revisada. A principal característica dessa mudança é uma que já vimos em outros lugares, com a McLaren seguindo o caminho da Mercedes em um layout de flap semi-separado.

Isso resulta nas três aletas flaps superiores sendo desconectadas da junção da placa final, com uma pequena longarina de metal sendo usada para reduzir a distância entre cada elemento e a placa final.

Também fica claro que as pontas são viradas para fora, com os engenheiros buscando usar a superfície como forma de controle do outwash gerado pela asa. Isso trabalha em conjunto com outras superfícies de controle, como a placa final modificada, a placa de mergulho e os suportes do separador de fendas.

Comparação das asas dianteiras do McLaren MCL60 Photo by: Uncredited

Essa não foi a única porção externa da asa que foi modificada, como é possível ver na comparação entre a especificação de Piastri e a de Norris no fim de semana. Há um desvio claro no design das seções não-móveis da asa além do bico, com a ponta sendo colocada um pouco mais atrás em relação à borda do segundo elemento, levando ao painel com um formato um pouco diferente.

Isso tem um efeito indireto em relação à posição do pivô da aleta flap e sua relação com o separador de fenda, resultando em uma mudança no design das seções móveis das duas aletas superiores.

