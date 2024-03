A estratégia é decisiva na corrida. Boa parte dessas decisões é tomada no pitwall por um pequeno grupo da equipe que, em seguida, transmite essas informações aos pilotos. Figuras importantes dos times, incluindo o chefe de equipe e engenheiros de corrida, ficam no pitwall e buscam obter o melhor resultado possível nas corridas de Fórmula 1. Durante o GP, a equipe monitora dados importantes do carro e analisa o desempenho.

Os fãs da F1 estão acostumados a ver imagens do pitwall durante um fim de semana de GP, mas aqui está tudo o que você precisa saber sobre o que ele faz:

O que é o pitwall?

O pitwall normalmente se refere às estruturas que são construídas ao longo da parte superior do chemin de ronde, contra a cerca entre o pitlane e a reta principal. É o local onde os engenheiros de corrida da equipe, os estrategistas principais e outros membros importantes da equipe se sentam durante o fim de semana de GP.

Cada equipe tem sua própria configuração, com cerca de três a oito assentos para diferentes funções da equipe, além de um painel de intercomunicação e monitores que exibem várias informações importantes, incluindo dados de corrida em tempo real, tempos de pista e clima.

O pitwall tem um papel fundamental para que uma equipe tenha um GP bem-sucedido e é onde a equipe monitora o desempenho do carro, além de tomar decisões estratégicas e se comunicar com o piloto. A equipe do pitwall tomará as decisões cruciais sobre a configuração do carro, quando os carros devem entrar para um pitstop e garantir que seus pilotos estejam satisfeitos com o carro.

Pitwall da equipe Alfa Romeo F1 Foto de: Antonin Vincent / DPPI

O pitwall também tem pequenas aberturas para a reta principal que podem ser usadas para a passagem de placas de pit para exibir informações aos pilotos. A placa é mantida através do muro dos boxes e exibe os tempos de volta, as posições e as principais instruções para os carros quando eles passam.

As placas dos boxes ainda são usadas para transmitir informações ao piloto, caso haja algum problema com o rádio ou o piloto não escute alguma mensagem anterior. Os pilotos sabem que, eventualmente, podem ver uma placa de pitwall na reta principal e esperam receber essas informações.

Embora o pitwall seja agora uma parede física com as figuras-chave da equipe, nos primeiros anos da Fórmula 1 algumas pistas tinham apenas uma linha branca para separar a reta principal do pitlane, não deixando espaço para a equipe de estratégia. O risco de acidentes acabou levando à colocação de um muro baixo para separar os dois, mas agora há um muro mais alto com uma cerca de proteção para proteger todos os que estão no pitlane.

As equipes de F1 também sofrem uma penalidade se escalarem o pitwall durante as comemorações no final de um GP. Embora essa penalidade esteja em vigor há anos, a FIA recentemente lembrou as equipes das "consequências potencialmente graves" quando alguém pode cair na pista.

Quem fica no pitwall?

Várias figuras importantes estarão no pitwall para ajudar a monitorar cada sessão e tomar decisões estratégicas sobre como os pilotos podem melhorar. Quem se senta no pitwall varia de acordo com a equipe, com algumas optando por ter as mesmas pessoas nos assentos em cada sessão e outras optando por revezar a equipe do pitwall.

Normalmente, haverá pessoas com funções semelhantes sentadas no pitwall, como o chefe da equipe, o chefe de estratégia de corrida e os engenheiros de corrida do piloto. Outras funções que podem estar presentes no pitwall são o diretor esportivo, o diretor técnico, o analista de dados e o chefe de engenharia de corrida.

No entanto, isso difere de equipe para equipe. Os fãs devem ter notado que o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, senta-se dentro da garagem, enquanto Christian Horner, da Red Bull, opta por ficar no pitwall.

Engenheiros da equipe McLaren F1 no muro dos boxes Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Cada pessoa no pitwall estará monitorando os dados e se comunicando entre si para tomar uma decisão sobre a estratégia.

Um engenheiro de corrida é responsável pela comunicação com os pilotos da equipe por meio de seus rádios, e suas vozes são algumas das mais reconhecidas na Fórmula 1. Eles são responsáveis por transmitir informações importantes sobre o carro, os tempos de volta e quaisquer mudanças de estratégia para o piloto, além de tomar decisões críticas sobre quando um carro deve entrar para um pitstop e algumas das configurações do carro.

Um estrategista de corrida também estará sentado no pitwall e analisará os dados sobre o desempenho do carro, o que inclui o desgaste dos pneus e o consumo de combustível. Ele também observará o radar meteorológico e ajustará seu plano de estratégia se houver uma mudança climática durante a corrida, como chuva.

As pessoas se sentam em uma ordem específica no pitwall?

Cada equipe terá um layout diferente para a ordem de sua equipe no pitwall e, apesar de estarem todos sentados juntos, eles se comunicarão por meio de seus fones de ouvido com intercomunicador, pois a F1 é muito barulhenta para que se grite uns com os outros.

O estrategista principal da sessão se sentará ao lado do chefe da equipe e do chefe de engenharia de corrida para que eles possam se comunicar facilmente e discutir os dados antes de tomar uma decisão importante.

O que eles observam em um pitwall?

Cada pessoa no pitwall estará analisando seu próprio conjunto de dados relevantes para suas funções. Haverá várias informações em exibição, incluindo feeds de vídeo de seus carros, um rastreador em tempo real e telas de cronometragem entre cada carro. No pitwall, também haverá informações mais detalhadas sobre cada carro, incluindo carga de combustível, temperatura e um radar meteorológico, que pode ser usado para monitorar qualquer chuva em potencial, sua intensidade e a previsão de duração.

Membros da equipe do Visa Cash App RB F1 Team no muro dos boxes Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Os monitores no pitwall podem ser trocados por sessão para fornecer à equipe as informações relevantes necessárias para tomar as melhores decisões estratégicas. Por exemplo, os tempos do microssetor são extremamente importantes na classificação, para ajudar a transmitir informações aos pilotos sobre onde eles podem melhorar para estabelecer tempos de volta mais rápidos, mas isso é menos importante em uma sessão de treinos.

Com quem eles podem falar no pitwall?

A equipe do pitwall não só pode conversar entre si, mas também pode se comunicar com o restante da equipe, o que inclui a garagem e os mecânicos, mas também com as fábricas da equipe.

Embora todos na equipe possam se comunicar uns com os outros, a maior parte da equipe estará restrita ao uso do intercomunicador, com exceção de alguns membros importantes da equipe.

