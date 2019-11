Os pilotos de Fórmula 1 expressaram suas preocupações de que haja o risco de uma série de acidentes no GP dos Estados Unidos com potenciais lesões, devido às ondulações "totalmente inaceitáveis" na pista de Austin.

Os problemas do circuito causaram algumas dores de cabeça para equipes e pilotos nesta sexta-feira, quando uma série de incidentes os pegou de surpresa.

Com várias rodadas como resultado da superfície ondulante, eles expressaram temores de que possam haver consequências à medida que o fim de semana da F1 avance.

Sergio Pérez, da Racing Point, estava muito insatisfeito com a situação e disse estar preocupado com a corrida.

"Pode ser muito doloroso", disse o mexicano. "Alguém pode se machucar com esses bumps e você viu alguns pilotos saindo da pista em velocidade muito alta, e isso é devido às ondulações.”

"Eu acho que é totalmente inaceitável. Acho que hoje foi acima do limite. Vimos alguns incidentes devido a isso e acho que não é aceitável."

"Na corrida, espero estar errado, mas vamos ver algumas pessoas batendo quando os pneus se desgastarem. De repente, você acerta o bump de um ângulo errado e vai direto para o muro, está bastante ruim."

Max Verstappen, da Red Bull também reclamou: "Você tem que ter cuidado, principalmente se você sair um pouco do traçado e disputar a freada com alguém."

"É algo que precisamos investigar, é claro. Não me importo com as ondulações em um circuito, faz parte. Mas essas são bastante graves.”

"É quase como uma rampa em alguns lugares em que as rodas saem do chão. É claro que não é isso que você deseja. Vamos dar uma olhada nisso."

Além dos problemas enfrentados pelos pilotos, Lance Stroll calculou que também era ruim para os carros.

"Acho que há duas ou três grandes saliências que estão realmente perturbando o carro e não é bom para o motor, nem com grandes picos de rotação", disse ele.

"Eles precisam resolver o problema para o próximo ano, não acho que exista uma solução para este ano, mas daqui para frente, há dois ou três ondulações que precisam ser removidas".

Embora o assunto quase certamente fosse abordado no briefing dos pilotos nesta sexta-feira à noite, Pérez não acreditava que uma solução pudesse ser encontrada para resolver o problema.

"Eu não sou especialista nisso, mas acho que não haja muito que você possa fazer amanhã ou domingo", disse ele. "É muito ruim."

