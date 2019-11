As ondulações da pista de Austin, palco do GP dos Estados Unidos de F1, causaram grandes dores de cabeça aos pilotos e equipes, mas não só no sentido figurado.

Lewis Hamilton disse que "estava se sentindo horrível" após o primeiro treino no Circuito das Américas, porque as ondulações lhe deram uma "forte dor de cabeça."

Hamilton precisa terminar pelo menos em oitavo para garantir seu sexto campeonato mundial de F1 e teve um bom começo, sendo o mais rápido da sexta-feira.

No entanto, ele revelou que passou por um momento particularmente difícil entre as duas sessões de treinos do dia, pois a natureza instável do circuito o deixava desconfortável.

"Após a primeira sessão, eu não estava me sentindo bem. Foi a pista mais irregular que já estive. Tive uma forte dor de cabeça", disse Hamilton.

"E para que as pessoas entendam quando falamos de pistas irregulares – ondulações não são uma coisa tão ruim em alguns lugares, porque adiciona personalidade a um circuito, então eu não sou fã de circuitos completamente lisos. Mas estas são grandes.”

"E o problema para nós, é que não temos muita suspensão. Geralmente é a sua bunda no chão e sua coluna sofre toda a compressão."

"Então, eu estava me sentindo horrível, tive uma enorme dor de cabeça após o TL1 e tive que me deitar, não estava me sentindo bem."

Hamilton estava entre os vários pilotos que questionaram o quão instável o local está neste ano, com Sergio Pérez julgando como "simplesmente inaceitável" e Max Verstappen dizendo que estava preocupado com dores nas costas como consequência.

Valtteri Bottas também reconheceu que a superfície como um problema, admitindo que "nunca experimentou uma pista tão cheia de bumps".

Hamilton disse que "não estava se sentindo tão mal" no segundo treino, depois que a Mercedes fez alguns ajustes no carro.

Mas o líder do campeonato ainda tem os "dedos cruzados" para uma corrida mais confortável, e admitiu que os carros rivais da Ferrari parecem estar lidando melhor com a superfície.

"Hoje foi bastante forte. Então, eu tenho certeza que eles [o circuito] farão mudanças para o futuro, mas nós apenas temos que contornar isso, todos estão no mesmo barco.”

"Quando você olha para as câmeras onboard, é como se a Ferrari simplesmente navegasse, não sei se eles estão mais altos ou se têm uma suspensão mais suave, não tenho muita certeza.”

Ele concluiu que a equipe "continuará trabalhando" antes de brincar: "Talvez eu precise colocar um travesseiro no meu assento ou algo assim."

