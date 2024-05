Kevin Magnussen está correndo sério risco de ser suspenso por uma corrida da Fórmula 1 após os últimos pontos de penalidade adicionados à sua licença.

O dinamarquês teve um período repleto de incidentes em Miami no fim de semana passado, quando se envolveu em incidentes tanto na sprint quanto no GP.

Mas foram os dois pontos de penalidade que ele recebeu por bater em Logan Sargeant na corrida que o deixaram com um total de 10 em sua licença, o que significa que ele está a apenas dois de uma suspensão automática.

Notavelmente, Magnussen entrou na campanha de 2024 sem nenhum ponto, e tudo foi conquistado desde o seu controverso desempenho no GP da Arábia Saudita, quando colidiu com Alex Albon.

Com os pontos permanecendo na ‘carteira’ por um período de 12 meses, isso significa que seu primeiro lote não será eliminado até 9 de março de 2025, uma semana antes do início da temporada do próximo ano na Austrália.

Os 10 pontos de penalidade de Magnussen foram conquistados em quatro incidentes este ano. São eles:

GP DA ÁRÁBIA SAUDITA – 3 pontos

Por ser total ou predominantemente culpado por uma colisão com Alex Albon

GP DA CHINA – 2 pontos

Por ser o principal culpado por um acidente com Yuki Tsunoda da RB

GP DE DE MIAMI – corrida sprint – 3 pontos

Por sair da pista e ganhar vantagem na batalha com Lewis Hamilton

GP DE MIAMI – 2 pontos

Por ser totalmente culpado por uma colisão com Logan Sargeant

Além de receber pontos de penalidade, a condução de Magnussen também esteve sob os holofotes em algumas ocasiões, quando ele adotou uma defesa forte contra rivais, em uma tentativa de ajudar a atuar como um obstáculo para proteger seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

Em Miami, ele foi intimado para enfrentar acusações de comportamento antidesportivo pela forma como correu na sprint, mas os comissários da FIA sentiram que ele não agiu com tanta má-fé que justificasse uma sanção separada.

O chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, foi franco, no entanto, ao dizer que as reincidências precisavam ser tratadas com mais severidade.

“Temos um caso de comportamento intencional em termos de prejudicar outro competidor e esse comportamento é perpetuado na mesma corrida e repetido na mesma temporada”, disse Stella.

"Como as penalidades podem ser acumulativas? Elas deveriam ser exponenciais. Não são cinco mais cinco mais cinco igual a 15. Cinco mais cinco mais cinco iguais talvez você precise passar um fim de semana em casa com sua família e refletir sobre seu espírito esportivo e depois voltar."

No entanto, estar tão perto da suspensão significa que Magnussen pode agora pensar duas vezes antes de fazer algo fora do comum, porque sabe que o risco pode ser real de os comissários lhe concederem mais alguns pontos de penalização.

Isso poderia explicar por que ele foi monossilábico com a mídia após a corrida em Miami no domingo, depois de saber sobre a penalidade que recebeu pela batida com Sargeant.

Veja como foi a conversa:

O que você acha da situação com Logan?

KM: É melhor não... é melhor não comentar.

Então você não está feliz?

KM: Não.

Você acha que a penalidade foi incorreta?

KM: Melhor não comentar.

Então presumo que você não quer comentar os comentários de Stella sobre você?

KM: Você está certo.

Você precisa de algumas respostas e clareza sobre as regras da corrida?

KM: Sim.

