Pilotos de F1 que venceram uma corrida após os 40 anos

Ao longo da história da Fórmula 1, sempre houve momentos extraordinários em que os pilotos puderam comemorar um grande sucesso em uma idade avançada. Isso será particularmente emocionante em 2025 com relação a Lewis Hamilton, que está começando uma nova aventura com a Ferrari aos 40 anos de idade.

Hamilton, que já é um dos maiores pilotos da história da F1, com vários títulos e recordes de campeonatos mundiais, pode ser outro exemplo na próxima temporada de como a experiência e a determinação podem levar a desempenhos excepcionais, mesmo em uma idade avançada.

Uma olhada em algumas das outras vitórias notáveis de pilotos que também obtiveram grande sucesso com 40 anos ou mais mostra que a idade não precisa ser uma barreira para vencer corridas.

O fato de que pilotos como Graham Hill, Maurice Trintignant e Juan Manuel Fangio ainda conseguiram conquistar vitórias com idade avançada prova que a experiência, a resistência e o talento desempenham um papel decisivo nesse esporte.

Graham Hill: Mônaco 1969 - 40 anos, 3 meses e 3 dias

Uma vitória particularmente memorável foi conquistada pelo piloto britânico Graham Hill, que venceu o GP de Mônaco de 1969 com 40 anos, 3 meses e 3 dias de idade.

Mônaco, conhecida por suas ruas estreitas e circuito desafiador, é uma das corridas mais prestigiadas e difíceis da temporada de F1. Hill se beneficiou de uma corrida caótica: Quatro pilotos se retiraram logo na primeira volta, incluindo Jackie Stewart, que era considerado um dos favoritos.

Graham Hill em sua corrida vitoriosa em Mônaco em 1969 Foto: Motorsport Images

Hill, por outro lado, fez uma corrida impecável e confiante em seu Lotus 49B, controlou o ritmo e levou a vitória em segurança até a linha de chegada. Com esse quinto triunfo em Mônaco, ele finalmente consolidou seu status de "Sr. Mônaco".

Maurice Trintignant: Mônaco 1958 - 40 anos, 6 meses e 18 dias

Outro sucesso notável foi alcançado por Maurice Trintignant, que também triunfou em Mônaco aos 40 anos, 6 meses e 18 dias - na temporada de 1958.

A corrida foi caracterizada por uma alta taxa de desistências, já que muitos dos favoritos sofreram problemas técnicos ou acidentes. Trintignant usou isso a seu favor e garantiu a vitória, apesar de não ter o carro mais rápido da categoria.

Em seu Cooper-Climax, ele pôde comemorar a primeira vitória de um carro com motor traseiro na F1 em Mônaco - um momento significativo na história da categoria principal.

Nigel Mansell: Austrália 1994 - 41 anos, 3 meses e 5 dias

Nigel Mansell, que deixou sua marca na F1 principalmente no final da década de 1980 e início da década de 1990, mostrou suas habilidades excepcionais mais uma vez aos 41 anos, 3 meses e 5 dias de idade e comemorou sua última vitória na Austrália em 1994.

A corrida foi particularmente dramática, pois foi a última corrida da temporada de 1994 e foi caracterizada pela luta pelo título entre Michael Schumacher e Damon Hill. Uma colisão fez com que ambos se retirassem e "Schumi" se tornou campeão mundial.

Mansell, que foi o piloto substituto da Williams, ficou fora dos eventos turbulentos e assumiu a liderança depois que seus rivais se retiraram. Apesar da pressão de Gerhard Berger, ele garantiu a vitória - a glória máxima de uma longa e turbulenta carreira para o campeão mundial de 1992.

Sam Hanks: Indianápolis 1957 - 42 anos, 10 meses e 17 dias

Sam Hanks, que venceu a famosa Indy 500 em 1957, com 42 anos, 10 meses e 17 dias, também é um dos pilotos que comemoraram o grande sucesso em uma idade mais avançada. Na época, a Indy 500 fazia parte do calendário da F1, e a corrida era considerada uma das mais difíceis e arriscadas do mundo.

Ele largou em 13º lugar e chegou à frente com um desempenho consistentemente forte e uma estratégia de corrida inteligente, enquanto muitos de seus rivais se retiravam por problemas técnicos ou acidentes. Ele assumiu a liderança na metade da corrida e defendeu com confiança sua vantagem até o final.

Para Hanks, esse foi o ponto alto de sua carreira, que ele honrou com um gesto notável: retirou-se da ativa imediatamente após a vitória.

Jack Brabham: África do Sul 1970 - 43 anos, 11 meses e 5 dias

Jack Brabham, que venceu o GP da África do Sul de 1970 com 43 anos, 11 meses e 5 dias de idade, também mostrou que não havia perdido nada de sua competitividade em uma idade avançada. Na época, Brabham já era tricampeão mundial.

Jack Brabham deixou a competição para trás na África do Sul em 1970 Foto: Motorsport Images

A corrida no circuito de alta velocidade de Kyalami marcou o início da temporada e foi um verdadeiro teste de resistência e capacidade de direção, pois apresentou temperaturas extremas que levaram o homem e a máquina aos seus limites.

Brabham, competindo em sua própria equipe Brabham Ford, largou na pole e travou um duelo emocionante com Jackie Stewart, que acabou vencendo e conquistando sua 14ª e última vitória no Grande Prêmio.

Piero Taruffi: Suíça, 1952, 45 anos, 7 meses e 6 dias

Piero Taruffi, que atuou na Fórmula 1 de 1950 a 1954, venceu o exigente GP da Suíça em 1952, com 45 anos, 7 meses e 6 dias. Essa foi a primeira e única vitória do italiano na categoria principal.

O circuito era conhecido por seus desafios técnicos, com suas curvas rápidas e superfícies de pista variáveis. Taruffi, que competiu pela Ferrari, se beneficiou da ausência de Alberto Ascari, que era considerado o favorito.

Ele assumiu a liderança logo no início e fez uma corrida controlada, enquanto muitos de seus rivais tiveram problemas técnicos ou se retiraram.

Juan Manuel Fangio: Alemanha 1957 - 46 anos, 1 mês e 11 dias

Juan Manuel Fangio, o campeão argentino da década de 1950, é provavelmente o piloto mais famoso que ainda está vencendo corridas de F1 com mais de 40 anos de idade.

Ele tinha 46 anos, 1 mês e 11 dias de idade quando venceu o GP da Alemanha de 1957 em Nürburgring. Essa vitória é considerada uma das maiores da história do automobilismo, pois a Nordschleife era considerada extremamente exigente e perigosa.

Fangio, que dirigia para a Maserati, optou por uma estratégia arriscada com apenas um pit stop, enquanto seus principais rivais, Mike Hawthorn e Peter Collins, queriam dirigir suas Ferraris sem parar. Apesar de uma troca de pneus malsucedida, Fangio conseguiu deixar os dois para trás - um momento de triunfo.

Giuseppe Farina: Alemanha 1953 - 46 anos, 9 meses e 3 dias

Giuseppe Farina venceu o GP da Alemanha na temporada de 1953, com 46 anos, 9 meses e 3 dias de idade. O italiano havia vencido o primeiro Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1950 e era uma presença constante no automobilismo.

Inicialmente, Alberto Ascari dominou a corrida, mas primeiro foi prejudicado por uma roda perdida e depois se retirou com danos no motor.

A vitória foi para Farina, que prevaleceu com um estilo de direção preciso e uma Ferrari 500 perfeitamente ajustada. Ele não só provou sua capacidade de competir no mais alto nível, mesmo com idade avançada, como também se tornou o vencedor individual mais velho de uma corrida de Fórmula 1.

Luigi Fagioli: França 1951 - 53 anos e 22 dias

Com 53 anos e 22 dias, Luigi Fagioli era ainda mais velho que Farina quando venceu o GP da França em 1951. No entanto, na época, ele dividia o carro com Fangio.

Ambos trocaram de carro durante a corrida por ordem da direção da equipe Alfa Romeo. Como resultado, Fagioli e Fangio foram classificados como vencedores e em décimo primeiro lugar e dividiram os pontos. No entanto, Fagioli será lembrado como o piloto mais velho a vencer uma corrida de F1.

Essa foi sua primeira e única vitória na F1. Depois disso, ele se demitiu com raiva, pois se considerava um piloto igual e não apenas um apoiador de Fangio.

Essas vitórias não são apenas uma prova das habilidades excepcionais de direção desses pilotos, mas também uma indicação de que a idade não é um critério de exclusão para o sucesso. Hill, Fangio e outros mostraram que, com a combinação certa de experiência, técnica e ambição, ainda é possível fazer muito, mesmo aos 40 anos.

