Sem o barulho dos motores da Fórmula 1 em pista, diversas compras 'aleatórias' dos pilotos acabam se tornando notícia, como o fato de Max Verstappen ter comprado um novo avião por 36 milhões de euros, cerca de R$216 milhões.

O tetracampeão não é um piloto que se importa muito com status luxuosos, já que não frequenta lugares de grande prestígio e prefere manter sua vida privada longe dos holofotes. Porém, o holandês é conhecido por não poupar despesas.

Max não perde a oportunidade de fazer viagens mais confortáveis e por isso desembolsou o valor alto para um jato que não precisará fazer escalas enquanto viaja para as 24 corridas do calendário.

Mesmo para viagens de longa distância, como Austrália, Japão e Brasil, Verstappen, ao contrário de outros pilotos, não viaja em voos regulares, preferindo o conforto de um avião particular, mesmo que tenha que fazer algumas escalas para reabastecimento.

Nos últimos dois anos, tornou-se popular uma conta na rede social X que acompanha constantemente os movimentos do jato de Verstappen, comentando suas viagens e paradas.

Por trás da decisão de comprar um jato ainda maior do que o anterior está o desejo de minimizar os tempos de transferência. Em um calendário composto por 24 corridas, a vantagem de poder viajar de forma independente equivale a muito mais dias disponíveis para o lazer.

Sem aeroportos, sem filas, sem esperas ou atrasos. Até o ano passado, Verstappen estava usando um Falcon 900EX (que custou 12 milhões de euros), uma aeronave com alcance de 8.800 km que exige escalas para distâncias maiores.

Este ano, Max terá à sua disposição um Falcon 8X (o preço é três vezes maior do que o anterior) com 12.000 km de alcance e capacidade para acomodar até dezoito passageiros. O novo jato estará pronto em alguns dias com a pintura já presente em seu antecessor.

Especialmente nas viagens de volta dos campos de corrida, Verstappen já recebeu outros pilotos a bordo, incluindo Lando Norris. Depois da tensão entre os dois no ano passado, no GP da Áustria, uma das curiosidades foi a decisão de não voltarem juntos para Monte Carlo, como planejado antes da corrida.

Mas a maior curiosidade foi um comentário feito por Helmut Marko há dois anos, segundo o qual Verstappen havia instalado um simulador de corrida virtual em sua aeronave. "Helmut entendeu errado", explicou Max mais tarde, "eu estava me referindo ao motorhome que uso nas corridas europeias. No avião, ainda não tenho um simulador... pelo menos por enquanto".

