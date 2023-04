Podcast #225 - Felipe Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Carregar reprodutor de áudio

A tentativa de Felipe Massa de ter o GP de Singapura de 2008 anulado é o tema do podcast Motorsport.com. Como o caso vem se desenvolvendo até agora e como isso pode ser encarado pelo público, pelo piloto, pela Federação Internacional de Automobilismo e pela própria Fórmula 1?

O programa também fala sobre um recorde quebrado por Ricardo Maurício no Momento Stock Car, que tem o piloto da Eurofarma-RC e tricampeão da categoria máxima do esporte a motor brasileiro como destaque. Ouça:

Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

