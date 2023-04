Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari descartou que irá trazer um carro com especificação 'b' para o restante da temporada 2023 da Fórmula 1, apesar dar sugestões de Carlos Sainz de que o SF-23 precisava de uma grande reavaliação.

A equipe italiana sofre seu pior início de temporada na desde 2009, quando não conseguiu marcar um único ponto nas três primeiras corridas. Sua falta de desempenho em comparação com a líder Red Bull levou Sainz a sugerir no GP da Austrália que o carro precisava de uma mudança de direção.

"No momento, a Red Bull é superior em todos os lugares", disse Sainz. “É superior na qualificação, nas corridas, na velocidade em linha reta. Eles são superiores em curvas de média/baixa velocidade, no gerenciamento de pneus. Isso apenas mostra que claramente precisamos mudar alguma coisa.

“Precisamos verificar algo muito diferente de onde estamos agora. Acho que o desempenho extremamente bom no início da temporada passada nos fez, acredito, continuar avançando com este conceito, com este projeto de carro. Mas percebemos que a Red Bull tem uma clara vantagem em todos os lugares e que precisamos começar a olhar para a direita e para a esquerda”.

Embora tenha havido rumores nas últimas semanas de que a Ferrari estava pronta para embarcar em mudanças radicais, incluindo uma mudança no conceito de sidepod, tal movimento foi descartado pelo chefe da equipe, Fred Vasseur.

Em vez disso, Vasseur diz que o plano da equipe é para três estágios de atualizações nos próximos meses, que ele espera que sejam suficientes para fazer a diferença.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Questionado pelo Motorsport.com se uma mudança de conceito estava por vir, Vasseur disse: “Não, acho que não."

“Temos um fluxo de atualizações que virão, não para Baku, porque temos o pacote aerodinâmico para o nível de downforce, e com a corrida sprint não é a mais fácil, mas para Miami, Imola, e Barcelona. A cada corrida, teremos uma atualização do carro. Estamos mantendo o plano. Fizemos alguns ajustes em termos de equilíbrio e comportamento, foi muito melhor em Melbourne, vamos continuar nessa direção."

"Não é um carro B, se é isso que você quer dizer. Não vamos apresentar algo completamente diferente. Continuaremos a atualizar este e tentaremos atualizar massivamente."

Vasseur explicou que as restrições enfrentadas pelas equipes com o limite de custo da F1 e as horas do túnel de vento significavam que mudar os conceitos nesta fase da temporada era uma tarefa muito difícil.

“Fazer um novo projeto durante a temporada, começar do zero, fazer um carro novo com o limite de custo, mas também considerando a restrição do tempo do túnel de vento, não quero dizer que seja impossível, mas é muito difícil. Também, do nosso lado, temos a sensação, e espero que estejamos certos, que estamos indo na direção certa, que ainda temos muito espaço para melhorias no carro."

“Isso significa que, enquanto ainda formos capazes de desenvolver o carro para obter pontos, o aero para obter um melhor equilíbrio, uma melhor estabilidade, acho que faz sentido avançar nessa direção. " A resposta preferida da Ferrari ao seu difícil início de 2023 é acelerar a introdução de atualizações planejadas, em vez de fazer algo diferente com seu carro e começar do zero.

Vasseur acrescentou: “Você sempre tem um plano de desenvolvimento antes da temporada e depois precisa reagir às circunstâncias, à competitividade do carro e ao comportamento do carro. Agimos muito rapidamente."

“Trouxemos algumas boas atualizações em Melbourne e vamos continuar. O que podemos fazer é forçar para tentar acelerar esse processo, talvez para tomar uma direção um pouco diferente em termos de equilíbrio e assim por diante. Mas não podemos mudar radicalmente o plano depois de três corridas e dizer: 'ok, temos que ir em outra direção'."

Mas enquanto uma grande mudança de conceito foi descartada para esta temporada, Vasseur está de mente aberta sobre talvez seguir um caminho diferente com seu carro de 2024 se as coisas não melhorarem.

"A questão é [realmente] sobre o teto de custos: se você quer fazer um carryover ou não", disse ele. “E quais partes você deseja transportar entre uma temporada e outra – como os grandes componentes da caixa de câmbio? É uma questão que teremos que administrar com o limite de custo."

"Com a estratégia de desenvolvimento, acho que temos boas atualizações e veremos mais tarde na temporada se queremos fazer uma melhoria contínua desta, e temos espaço para melhorias, ou se temos que mudar mais massivamente a direção. Veremos isso muito mais tarde."

Ouça Massa detalhando possível judicialização do título da F1 2008 por causa do 'Crashgate'

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #224 – Inconsistência da FIA estraga o grande momento da F1? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music