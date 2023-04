Donington-1993: Há 30 anos, Senna foi "imparável" na F1; relembre

Carregar reprodutor de áudio

“Foi uma corrida como nos velhos tempos, difícil, no coração. Eu tinha que ser inteligente para pressionar o ritmo na hora certa e me segurar na hora certa. Foi uma corrida fantástica. Estou feliz por todos. Não apenas por mim, mas pela equipe. Foi um sonho”.

A frase acima foi dita à televisão brasileira por Senna, o que dá uma dimensão extra de sua emoção pessoal. Ele não foi apenas motivado por uma auto confiança absoluta, mas também por um sentimento quase espiritual na Fórmula 1.

Enfrentando os tecnicamente superiores Williams-Renault FW15C de Alain Prost e Damon Hill, Senna produziu uma primeira volta devastadora e obteve a vitória por incríveis 1min23s de vantagem em seu McLaren-Ford MP4-8.

Ayrton Senna, McLaren Photo by: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Photo by: Sutton Images

Antes da corrida, Senna estava preocupado com as ultrapassagens, dada a volta relativamente curta de Donington, a falta de retas e os limites estreitos, mas a chuva torrencial trouxe oportunidades para a McLaren e tirou algumas das vantagens da Williams.

Depois de se classificar em quarto no seco, a 1s649 da Williams de Prost, Senna sentiu que essa era uma corrida que exigiria suas habilidades em tempo chuvoso. E o brasileiro obviamente teve toda a astúcia para brilhar.

Start action Photo by: Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford, Alain Prost, Williams FW15C Renault Photo by: Motorsport Images Alain Prost, Williams FW15C Renault leads Damon Hill, Williams FW15C Renault, Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford Photo by: Motorsport Images Alain Prost leads teammate Damon Hill, Williams FW15C, Karl Wendlinger, Sauber C12, Ayrton Senna, McLaren MP4/8, Michael Schumacher, Benetton B193B, Michael Andretti, McLaren MP4/8 Photo by: Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8, leads Damon Hill, Williams FW15C Photo by: Sutton Images

Na largada, Senna caiu para quinto na primeira curva, mas depois começou seu ataque. Passou pela Benetton de Michael Schumacher, varreu a Sauber de Karl Wendlinger e depois mergulhou por Hill. Era o início da primeira volta mais famosa de toda a história da F1.

Prost, que mais tarde alegou estar sofrendo de problemas na caixa de câmbio desde o início, estava bem à frente, mas Senna vinha rapidamente. E então a McLaren ultrapassou a Williams e assumiu a liderança. Veja trechos da prova no vídeo abaixo:

Depois de quatro giros, Senna estava 7s à frente de Prost. Mas a pista começou a secar. Depois de 18 das 76 voltas, Senna tinha vantagem de 5s1 quando ambos pararam para colocar pneus slicks. E aí começou a chover novamente.

Senna e Prost voltaram aos boxes para pneus de chuva, mas a chuva parou uma vez mais e os rivais tiveram que fazer outro pit stop para compostos de seco. A terceira parada de Senna foi lenta e então Prost assumiu a ponta, liderando por 6s.

Foi aí que a chuva voltou novamente e os dois pilotos da Williams foram para mais uma troca de pneus. Mas Senna seguiu na pista, abriu vantagem e viu a pista começar a secar. Na volta 48, Prost foi para sua segunda troca para slicks, mas o pit foi ruim e ele caiu para quarto.

Cinco voltas mais tarde, o francês pararia novamente achando que tinha um furo de pneu. E Senna voltou a ter 'sorte' na volta 57, quando ele foi para os pits e a equipe ordenou que ele continuasse, já que não estava pronta para mais uma troca.

"Acho que eles me disseram para ir para os boxes e eu não fui. Depois eu disse que eu ia entrar e eles é que não estava prontos. Então tive que seguir adiante", relatou o brasileiro. Como diz o ditado, há males que vêm para bem.

Ayrton Senna, Damon Hill Photo by: Sutton Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford Photo by: Motorsport Images

A entrada do pit em Donington é praticamente um atalho da curva final, então o resultado de Senna foi uma volta mais rápida do que o normal - o que acabou se tornando o recorde da pista em 1min18s029. Para se ter ideia, seu segundo melhor registro na prova foi 1min20s413.

Na volta para a pista, Senna mudou de ideia e decidiu não mais a fazer a troca para pneus molhados. No fim das contas, a chuva voltou apenas a 10 voltas do fim e então o brasileiro fez sua nova parada, antes de Hill e Prost. Era o sétimo pit stop do francês, que terminou em terceiro.

Após a bandeira quadriculada, que marcou a vitória de nº 38 do brasileiro na categoria máxima do automobilismo mundial, verificou-se que todos tinham tomado uma volta do piloto da McLaren, menos Hill. O inglês da Williams ficou em segundo.

"Foi o momento mais majestoso de Senna. A pilotagem dele foi maravilhosa do começo ao fim. Parecia que ele tinha todas cartas que um piloto poderia aspirar ter na mão", definiu o repórter da Autosport Nigel Roebuck, que escreveu o relato daquela corrida.

Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford Photo by: Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8 Photo by: Sutton Images

Após a prova, Senna comentou: "Estou sem palavras, estou realmente na lua! Condições como essa são complicadas, então aproveitar as oportunidades traz muitos resultados. Acho que arriscamos bem e por isso tivemos o resultado".

"Na largada, decidi ir com tudo antes que as Williams pudessem controlar a situação. Eles têm uma superioridade técnica, então pensei que essa seria a melhor tática. E então um monte de coisas aconteceu, é até difícil de lembrar", seguiu o tricampeão.

"No pit stop em que fomos lentos aconteceu algo com a fixação da roda traseira direita. Os mecânicos sempre estão sob grande pressão. Mas o esporte a motor é assim mesmo", ponderou o piloto brasileiro.

"Nem sei quantas vezes eu parei para trocar os pneus, mas certamente foi o meu recorde em uma corrida. Pilotar com slicks em condições dessas foi um grande esforço, porque você simplesmente mal sente o carro e tem que se concentrar muito nas curvas, senão vai bater", completou.

Ayrton Senna, McLaren, Alain Prost, Williams Photo by: Sutton Images

Durante a coletiva de imprensa pós-corrida, Prost comentou sobre sua péssima prova: "Eu engasguei o motor em um pit stop e perdi uns 14s. A estratégia de pits foi acertada no começo, mas quando coloquei os slicks, o carro ficou impossível de pilotar".

Foi aí que Senna aproveitou a oportunidade para tirar um sarro de seu maior rival na F1 e ex-companheiro de McLaren. O brasileiro, que estava sentado ao lado do francês, perguntou: "Quer trocar de carro comigo?".

Senna na Ferrari? Os detalhes da reunião secreta que quase levou Ayrton à escuderia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #224 – Inconsistência da FIA estraga o grande momento da F1? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music