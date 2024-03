Será que Max Verstappen realmente abandonará seu contrato com a Red Bull na Fórmula 1? E se fizer isso, ele irá para a Mercedes ou fará uma mudança surpresa para a Aston Martin?

Apenas algumas semanas atrás, parecia inconcebível que ele deixasse a equipe dominante e potencialmente entregasse o carro vencedor do campeonato a outra pessoa.

No entanto, a saga de Christian Horner virou o mundo da F1 de cabeça para baixo e expôs tensões dentro da equipe.

Os detalhes completos ainda não foram revelados, mas o quadro que está sendo pintado é simples. Verstappen não quer ficar se Horner continuar no comando da equipe, e não quer ficar se o conselheiro da Red Bull e apoiador próximo, Helmut Marko, sair.

Foi em março de 2022 que Verstappen assinou uma prorrogação de contrato que o comprometeu com a equipe por sete temporadas.

Poucas semanas antes, ele havia conquistado seu primeiro título mundial na última volta do GP de Abu Dhabi e já tinha contrato que vigorava por mais dois anos, até o final de 2023.

No entanto, ambas as partes decidiram que era o momento certo para prorrogar esse compromisso, e foram acrescentados mais cinco anos, até ao final de 2028.

Crucialmente, esse período incluiu as três primeiras temporadas dos novos regulamentos da F1 com o novo motor Red Bull Powertrains, que na época se esperava que fosse identificado como Porsche.

Foi um compromisso de duração sem precedentes de ambos os lados. Isso deu à equipe poder de barganha extra ao negociar com parceiros, que sabiam que poderiam se inscrever no longo prazo e que a estrela da época estaria a bordo. Entre os atraídos estava a Ford, que interveio para apoiar o projeto de unidade de potência quando o acordo com a Porsche fracassou.

Dois anos depois de assinar o acordo, e tendo garantido três títulos e com um quarto já a caminho, as chances de Verstappen cumprir os quatro anos restantes do acordo parecem ser mínimas.

As próprias palavras de Horner são muito reveladoras. No dia da corrida no Bahrein, ele estava convencido de que Verstappen não iria a lugar nenhum.

Christian Horner, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

“Tenho certeza que sim”, disse ele quando questionado se Verstappen cumprirá seu contrato. “Ele tem uma grande equipe ao seu redor. Ele tem muita fé nessa equipe. E conseguimos muita coisa juntos. Então ele está comprometido com o acordo até 2028.”

Apenas uma semana depois, em Jeddah, ele ainda insistia que Verstappen não tinha motivos para sair, mas havia sinais de que o clima havia mudado.

“Você nunca pode dizer nunca”, disse ele. “Se um piloto não quer estar em algum lugar, ele irá para outro lugar, mas como equipe não vejo nenhuma razão para alguém querer sair daqui.”

Pressionado sobre o assunto, ele acrescentou: “É como tudo na vida, não se pode forçar alguém a estar em algum lugar só por causa de um pedaço de papel. Se alguém não quer estar nesta equipe, então não vamos forçar ninguém, contra a sua vontade, a estar aqui.

“Isso se aplica quer seja um operador de máquina, ou um projetista, ou alguém em uma das funções de apoio.”

Há muitas forças em ação juntamente com a complexa situação Horner/Marko. Ninguém sabe quem terá o melhor motor em 2026, mas é óbvio que é um desafio muito mais difícil para os recém-chegados RBP/Ford e Audi do que para os fornecedores históricos.

Em outras palavras, haverá uma grande reinicialização e está longe de ser certo que a Red Bull será a força que é agora e, portanto, mudar para outro lugar talvez não seja uma decisão tão difícil.

Além disso, há um ciclo natural na F1 em que os melhores pilotos fazem seu nome e conquistam seus primeiros grandes sucessos com a equipe que os criou antes de deixarem o ninho e partirem para novos ares.

Vimos isso com Michael Schumacher e Benetton, Fernando Alonso e Renault, Lewis Hamilton e McLaren, e Sebastian Vettel e Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Shameem Fahath

Pode parecer um cliché, mas todos procuravam um novo desafio e a oportunidade de trabalhar com pessoas diferentes num ambiente novo e de demonstrar que poderiam ter sucesso noutro lugar.

Incluindo sua passagem pela Toro Rosso, Verstappen está agora em sua 10ª temporada com a Red Bull, e ver seu contrato completo levaria esse total para 14, muito mais do que os relacionamentos descritos acima.

O Verstappen de 2024 é uma pessoa muito diferente do adolescente que começou na STR em 2014. Mesmo nos dois anos desde que assumiu o compromisso contratual de longo prazo, ele amadureceu ainda mais e se estabeleceu no papel de figura de um campeão mundial, sem medo de falar o que quer.

Ele também enfatizou que não tem intenção de permanecer por mais 10 anos na F1 e que tem outros interesses que gostaria de seguir.

Como tal, mesmo sem as tensões internas na Red Bull e os pontos de interrogação sobre o motor de 2026, ele provavelmente estaria agora se perguntando se realmente quer ver o prazo completo do seu acordo e, em vez disso, ir a outro lugar para reiniciar sua motivação.

Isso é exatamente o que Lewis Hamilton fez ao deixar a Mercedes e ir para a Ferrari. Ao fazer isso, ele fechou uma porta para Verstappen, mas abriu outra.

Com a saída de Hamilton, a Mercedes é a alternativa óbvia à Red Bull para o holandês. Toto Wolff se esforçou para conquistá-lo em 2014, ano em que brilhou nas corridas europeias de F3 que apoiaram os eventos do DTM bem debaixo do nariz do fabricante de Stuttgart. No entanto, Wolff não pôde oferecer-lhe uma graduação imediata para uma vaga na F1 em 2015. A Red Bull pôde, e foi essa a direção que Verstappen tomou.

Uma década depois, parece que é o momento certo para Verstappen finalmente mudar para a Mercedes. Há uma lógica óbvia associada a ingressar na equipe que foi dominante por tanto tempo e que se espera ter um pacote forte para 2026.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, on the pit wall Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

No entanto, Wolff tem um problema. Ele tem George Russell, há muito visto como o futuro pós-Hamilton da equipe, embora atualmente só esteja inscrito até o final de 2025. E ele tem Andrea Kimi Antonelli esperando nos bastidores por uma promoção.

Wolff deixou claro que o adolescente italiano tem a possibilidade de ir direto para uma vaga na Mercedes em 2025 e, embora sua campanha na F2 tenha começado difícil, ainda há muito tempo para ele encontrar a forma de vencer.

A equipe também tem um extenso programa de testes privados de F1 planejados após Antonelli completar 18 anos em agosto, inicialmente com o carro de 2021, antes de mudar para o modelo de 2022.

A impressionante estreia de Oliver Bearman com a Ferrari em Jeddah não poderia ter sido em melhor hora. Ele não apenas será a referência perfeita para o companheiro de equipe da Prema, Antonelli, no decorrer da temporada de 2024 da F2, mas também mostrou ao mundo que um adolescente pode entrar no carro de uma equipe líder e ter um bom desempenho.

Ele deu a Wolff a munição para ajudar a convencer quem ele precisa para que Antonelli faça o mesmo desde o início de 2025, na verdade usando a última temporada com as regras atuais como um ano de aprendizado antes de 2026 dar à Mercedes a oportunidade de mais uma vez temos um pacote inovador.

Dado que Russell/Antonelli seria uma formação bastante impressionante, não é difícil ver que Wolff tem problemas em encontrar um lugar para Verstappen. É claro que ele quer o piloto de maior sucesso das últimas temporadas, um cara que – usando Sergio Perez como teste decisivo – claramente faz a diferença. Mas como encaixá-lo?

Enviar Antonelli para a Williams por um ou dois anos é a opção óbvia, mas apesar de seu envolvimento pessoal na preparação do italiano na Mercedes, o chefe da equipe, James Vowles, deixou claro, pelo menos em público, que não pode garantir uma vaga. Ele tem seus próprios jovens pilotos aparecendo e os interesses mais amplos de longo prazo da equipe Grove e de seus proprietários devem ser considerados.

Para Verstappen, há uma alternativa simples a esperar que o impasse do piloto na Mercedes seja resolvido.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team, Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Uma mudança para a Aston Martin seria muito mais simples, supondo que Fernando Alonso saia e libere um lugar.

E isso continua a ser uma possibilidade, dado que o espanhol indicou que primeiro tem de decidir se quer ou não continuar em 2025, e depois analisará as escolhas que tem.

O espanhol está na lista de potenciais candidatos da Mercedes e, portanto, como acontece com Verstappen, há a questão do impasse.

A diferença sutil é que, embora não haja nenhuma maneira de o holandês ir para a equipe de Brackley com apenas um ano garantido, talvez com a opção de um segundo, Alonso pode muito bem ver isso como exatamente o que ele deseja agora.

“Obviamente não tenho nenhum contrato no momento”, disse ele quando questionado na quarta-feira em Jeddah sobre estar na lista de Wolff.

“Então é melhor estar nessas listas do que na lista de outras categorias, ou estar na lista de aposentados! Mas tomarei a decisão de me comprometer com o futuro nas próximas semanas ou em algumas corridas. Antes de mais nada, preciso falar comigo mesmo, preciso tomar uma decisão. Se eu pessoalmente quiser me comprometer com o futuro.

“Obviamente, preciso sacrificar tudo na vida para estar 100% pronto para a F1. E essa será a decisão.”

Apenas alguns dias depois, ele acrescentou uma nota intrigante na linha do tempo: “É justo para mim não demorar muito com o assunto para a equipe e para as opções que eles precisam manter em aberto”.

E a opção número 1 para a Aston é obviamente Verstappen. Lawrence Stroll fará o que for preciso, financeiramente ou não, para trazê-lo a bordo, como foi o caso quando convenceu os ex-campeões mundiais Vettel e Alonso a se juntarem ao projeto.

Verstappen seria a peça final do quebra-cabeça, além de tudo o mais que Stroll colocou em prática desde que assumiu o controle da equipe Force India no verão de 2018. Ele é o homem que poderia transformar o carro verde em um vencedor regular, com sua presença também reduzindo o potencial geral da Red Bull.

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Então, por que Aston faria sentido para Verstappen? Em primeiro lugar, supondo que Alonso saia, a situação é muito mais clara do que na Mercedes. Há um assento disponível pelo tempo que ele quiser. E a posição de Lance Stroll como companheiro de equipe é igualmente firme. Verstappen saberá no que está se metendo.

No entanto, a principal consideração é ter o pacote mais competitivo possível, e a Aston tem um impulso ascendente que aponta para ser um lugar muito atraente para se estar em 2026.

Fundamentalmente, ela se tornará a equipe de fábrica da Honda, com todas as vantagens que acompanham essa função. Não será mais cliente da Mercedes, contando com caixas de câmbio e peças de suspensão fornecidas pelo time de Brackley.

Ninguém entende e respeita mais a Honda do que Verstappen, e dada a linha interna que ele possui, ele provavelmente está confiante de que o fabricante japonês está no caminho certo para continuar sua forma atual na nova era.

Ele também está bem ciente dos esforços que Stroll Sr. tem feito nos últimos anos. A Aston tem instalações totalmente novas com um túnel de vento no caminho e uma forte equipe técnica que inclui pessoas-chave que ele conhece bem da Red Bull, principalmente Dan Fallows.

O fato de Stroll continuar a aumentar esse conjunto de talentos – com Bob Bell recentemente anunciado como diretor executivo – é uma indicação de quão sério ele está.

Verstappen (e de fato seu pai Jos) também apreciará o processo simples de tomada de decisão na Aston. É a equipe de Stroll, e ele toma as decisões importantes, informado pelo braço direito Martin Whitmarsh e pelo chefe da equipe Mike Krack.

Não há camadas de intriga e política, e nenhum conselho corporativo pairando em algum lugar acima da equipe de corrida. E ele não seria um peão em um jogo de superioridade envolvendo Wolff e Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Talvez não seja um problema, mas na Mercedes ele seria obrigado a se comprometer com muitos dias de marketing e patrocínio, enquanto na Aston ele teria que fazer o mínimo fora dos finais de semana de corrida.

Com 24 provas agendadas, ter algum tempo para si é importante para todos os pilotos do grid, e especialmente para alguém como Verstappen, que tem trabalhado arduamente desde criança no kart.

No final, qualquer piloto de topo quer ter o melhor carro, e os melhores pilotos têm a confiança necessária para acreditar que podem fazer a diferença – o suficiente para transformar um carro que está prestes a ser um vencedor de corrida em um candidato ao título.

Seja para Mercedes ou Aston, e para 2025 ou 2026, é evidente que temos que estar preparados para algumas grandes novidades de Verstappen, possivelmente já nas próximas semanas.

Enquanto isso, o próprio homem continua a enviar mensagens contraditórias, ainda insistindo que está feliz onde está, enquanto dá dicas de que tudo é possível.

“A questão é que acho que ninguém jamais teria percebido ou visto que Lewis se mudaria para a Ferrari”, disse ele em Jeddah.

“E na minha vida, e isso não está relacionado à F1 ou algo assim, é apenas a vida em geral, você nunca sabe o que acontece ou o que acontece com você ou o que quer que aconteça ao seu redor, ou o que pode te influenciar.

“Então você nunca pode dizer 100%, é assim que vai ser. E eu abordo minha vida assim. Mas também não penso muito nisso. Estou muito relaxado.”

