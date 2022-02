Carregar reprodutor de áudio

Nesta sexta, a Fórmula 1 deu início ao último dia de atividades em Barcelona. George Russell terminou a manhã com o melhor tempo da pré-temporada de 2022 até aqui, em uma sessão repleta de bandeiras vermelhas.

O piloto da Mercedes encerrou sua participação na pré-temporada com uma marca de 01min19s233 utilizando o composto mais macio, o C5. Em segundo, ficou o campeão Max Verstappen, que fez 01min19s756, mas com o C3. Fechando o top 3, também usando o pneu mais macio, ficou Sebastian Vettel com a Aston Martin e uma marca de 01min19s824.

Saiba como foi a última manhã em Barcelona:

A pista foi liberada às 9h, horário local (5h em Brasília) e as atividades começaram rapidamente. Verstappen, Vettel e Russell foram os primeiros a saírem da garagem. Com menos de 10 minutos, quase todos já estavam na pista, inicialmente para testes aerodinâmicos com a utilização das grades.

No início do dia, as atenções estavam voltadas para a Haas, que trazia para o último dia uma pintura revisada, sem as referências à bandeira da Rússia ou o logotipo de sua patrocinadora máster a Uralkali, que pertence ao pai de Mazepin. O russo, inclusive, foi o responsável por guiar o carro nesta manhã.

Assim como nos outros dias, os inícios das sessões foram dedicados apenas aos testes aerodinâmicos, sem tempos baixos. Após 30 minutos, Leclerc liderava, mas com 01min23s589, bem mais alto que o 01min19s que já havia obtido em dias anteriores.

As quatro horas de sessão da manhã não correram da forma mais tranquila possível, com um total de cinco bandeiras vermelhas interrompendo as atividades de pista. Primeiro foi Alonso, com sua Alpine pegando fogo e fazendo os fiscais trabalharem. Depois Gasly ficou com o carro parado no primeiro setor.

Pouco após o problema com a AlphaTauri foi a vez de Zhou com a Alfa Romeo, rodando na curva 10 e ficando parado na caixa de brita. O chinês ainda provocou uma quarta paralisação, ao ficar parado no último setor da pista.

A última bandeira vermelha efetivamente encerrou a sessão. A sete minutos do fim foi a vez de Vettel ficar parado na pista, possivelmente com problemas de motor. A direção de prova anunciou o encerramento das atividades.

Além das bandeiras vermelhas, outros problemas atrapalharam os programas de cada equipe, como a Haas, que interrompeu suas atividades da manhã devido a um vazamento no carro de Mazepin.

Na metade da sessão, com duas horas transcorridas, era Verstappen quem liderava, com 01min19s765, tendo Russell em segundo, 1s atrás e Latifi em terceiro com a Williams, mesmo com o canadense não percorrendo muitas voltas até então.

Russell assumiu a ponta com pouco mais de 90 minutos ainda no cronômetro e ali ficou até o fim, apenas baixando sua marca até superar o tempo feito por Norris na quarta-feira.

O grid volta à pista logo mais, a partir das 10h, horário de Brasília, mas para uma sessão diferente. Nas próximas quatro horas, o foco ficará na utilização dos compostos de pista molhada, para que as equipes possam finalizar a semana testando toda a gama da Pirelli.

Confira a classificação final da última manhã de testes:

Piloto - Equipe - Melhor Volta - Composto Utilizado - Voltas Completadas

Russell, Mercedes, 1m19.233s, C5 - 66 voltas Verstappen, Red Bull, 1m19.756s, C3 - 58 Vettel, Aston Martin, 1m19.824s, C5 - 48 Leclerc, Ferrari, 1m19.831s, C3 - 44 Latifi, Williams, 1m20.699s, C4 - 5 Norris, McLaren, 1m20.827s, C3 - 52 Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 - 12 Zhou, Alfa Romeo, 1m21.939s, C3 - 41 Gasly, AlphaTauri, 1m22.469s, C4 - 40 Albon, Williams, 1m22.652s, C3 - 21 Mazepin, Haas, 1m26.229s, C3 - 9

F1 2022: GUERRA na Ucrânia TRAZ CONSEQUÊNCIAS no paddock; SAIBA como foi o dia em BARCELONA

