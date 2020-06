Em meio à dança das cadeiras da Fórmula 1 para 2021, muito se especula sobre uma possível volta de Fernando Alonso à categoria pela Renault. Entretanto, poucos se lembram que o bicampeão ficou perto de trocar uma chance na equipe por uma vaga em outro time da F1.

Foi em 2002, quando o espanhol fez um teste pela Jaguar. Alonso foi bem, mas preferiu seguir na Renault como piloto de testes, sendo promovido a uma vaga de titular no ano seguinte. Em 2005 e 2006, o asturiano conquistaria seus dois títulos da F1 com o time francês.

O teste de Alonso na Jaguar, porém, não é o único que poderia ter mudado a história da categoria máxima do automobilismo mundial. No vídeo abaixo, o Motorsport.com compila 10 'flertes' inusitados da F1 que poucos conhecem. A lista inclui grandes nomes da elite do esporte a motor, inclusive quatro pilotos brasileiros: Emerson Fittipaldi, Hélio Castroneves, Lucas di Grassi, Bruno Senna e Luiz Razia. Veja o top-10:

GALERIA - Vettel na Williams e Leclerc na Haas: os primeiros testes de pilotos da F1

Galeria Lista Jenson Button: 1999 - Prost 1 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Jenson Button: 1999 - Prost 2 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Kimi Raikkonen: 2000 – Sauber 3 / 20 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Kimi Raikkonen: 2000 – Sauber 4 / 20 Foto de: Jeff Bloxham / Motorsport Images Felipe Massa: 2001 – Sauber 5 / 20 Foto de: LAT Images Felipe Massa: 2001 – Sauber 6 / 20 Foto de: LAT Images Nico Rosberg: 2002 – Williams 7 / 20 Foto de: BMW AG Nico Rosberg: 2002 – Williams 8 / 20 Foto de: BMW AG Lewis Hamilton: 2004 – McLaren 9 / 20 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton: 2004 – McLaren 10 / 20 Foto de: LAT Images Sebastian Vettel: 2005 – Williams 11 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel: 2005 – Williams 12 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Nico Hulkenberg: 2007 – Williams 13 / 20 Foto de: XPB Images Nico Hulkenberg: 2007 – Williams 14 / 20 Foto de: XPB Images Marcus Ericsson: 2009 – Brawn GP 15 / 20 Foto de: XPB Images Marcus Ericsson: 2009 – Brawn GP 16 / 20 Foto de: XPB Images Valtteri Bottas: 2011 – Williams 17 / 20 Foto de: XPB Images Valtteri Bottas: 2011 – Williams 18 / 20 Foto de: XPB Images Max Verstappen: 2014 – Toro Rosso 19 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Charles Leclerc: 2016 – Haas 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

