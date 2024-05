Além de sua equipe de Fórmula 1, Gene Haas também tem uma equipe na NASCAR, a Stewart-Haas, que é uma joint venture com o piloto Tony Stewart, um dos grandes nomes da categoria.

Mas nesta semana, o esporte a motor americano foi sacudido pelo anúncio de que a Stewart-Haas fechará as portas após o término da atual temporada da NASCAR Cup Series.

“Tomando uma decisão difícil, encerraremos a Stewart-Haas Racing no final da temporada de 2024. É muito desafiador garantir o máximo desempenho e, ao mesmo tempo, permanecer sustentável e chegamos ao ponto em nossas vidas profissionais e pessoais em que é hora de passar o bastão.”

O momento da decisão é interessante porque o presidente da FIA Mohammed Ben Sulayem, mudou sua posição em relação à entrada da Andretti-Cadillac na F1 nesta semana. Ele os aconselhou a comprar uma equipe atual, assim como já havia feito Christian Horner.

De qualquer forma, uma fonte da Stewart-Haas disse ao site PlanetF1 que “Tudo segue como está na Haas F1 Team e Gene está totalmente engajado e comprometido.”

