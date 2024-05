F1: Em Mônaco, Hamilton bate mais dois recordes de Schumacher

Apesar de resultados abaixo do esperado no GP de Mônaco, levando inclusive a rusgas com a Mercedes, Lewis Hamilton quebrou um recorde e igualou outra marca de Michael Schumacher na etapa do Principado da Fórmula 1.

Em sua longeva carreira, Schumacher quebrou muitos recordes e, naquela época, não se esperava que mais alguém fosse capaz de igualar ou bater muitas dessas marcas. Porém, Hamilton passou a quebrar gradualmente muitos destes recordes.

No GP de Mônaco, foi a vez de mais duas marcas entrarem nesta lista. Hamilton fez a volta mais rápida da prova no domingo, pela 54ª vez desde sua chegada à Mercedes em 2013, tornando-se o piloto que mais obteve tal feito com uma mesma equipe. Anteriormente, este recorde era de Schumacher, com 53 voltas mais rápidas com a Ferrari.

Além disso, Hamilton conseguiu com isso manter uma tradição de marcar a volta mais rápida de forma consecutiva em todas as temporadas desde 2010, totalizando 15 anos diretos. Com isso, ele igualou a marca atual de Schumacher, podendo superar caso consiga pelo menos uma volta mais rápida em seu primeiro ano com a Ferrari em 2025.

Porém, Hamilton tornou-se o único recordista de outra marca de Schumacher. Ele registrou pelo menos uma volta mais rápida em uma temporada pelo 17º ano em 18 disputados na F1, batendo o recorde do alemão de 16. O único campeonato no qual ele não fez isso foi em 2009.

Schumacher registrou 77 voltas mais rápidas durante sua carreira, enquanto Hamilton registrou 66. Existem agora apenas 11 voltas mais rápidas entre os dois.

