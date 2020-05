O Motorsport.com publicou ontem que a renovação de Sebastian Vettel está paralisada no momento, e a Ferrari está avaliando alternativas para o caso da recusa definitiva do tetracampeão para sua equipe na Fórmula 1.

"Seb é a nossa primeira opção", repetiu o chefe da equipe, Mattia Binotto.

Mas 'primeira' não significa 'única' e a lista de nomes do plano 'B' não é segredo: Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Antonio Giovinazzi.

No entanto, nos últimos dias, a ordem dos candidatos mudou. Sainz passou a liderar a lista à frente de Ricciardo, como resultado das análises que foram realizadas em Maranello, já que seu perfil seria mais adequado para se juntar a Charles Leclerc.

Além da confidencialidade da situação, é possível deduzir quais são os pontos fortes de Sainz atualmente.

Economicamente, Ricciardo seria uma opção mais cara, já que o australiano está hoje entre os pilotos mais bem pagos do paddock. O australiano poderia ceder para diminuir seu salário, mas, de qualquer forma, um possível acordo com Sainz custaria a metade. Dada a iminente crise econômica, esse fator também pode pesar nas opções.

A melhor garantia de Sainz é sua sólida temporada de 2019, na qual ele demonstrou profissionalismo e capacidade. Depois de um começo difícil, quando não marcou pontos nas três primeiras corridas com a McLaren, o piloto de Madri melhorou e pontuou em 13 das 18 provas seguintes. Seu primeiro pódio em Interlagos permitiu que terminasse a temporada na sexta posição, somando 96 pontos, contra 49 do companheiro de equipe, Lando Norris.

Aos 25 anos, ele ainda não atingiu todo o seu potencial e a ida para a Ferrari seria um impulso moral significativo.

Por sua parte, Giovinazzi tem o objetivo claro de superar Kimi Raikkonen em 2020 e confirmar que está pronto para dar o salto para uma equipe superior.

A menos que os motores ronquem novamente, esse tópico é o que mais desperta interesse e só terminará no dia do anúncio oficial.

