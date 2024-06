O final da corrida do GP do Canadá de Fórmula 1 foi marcado por uma batalha pelo pódio, na qual McLaren e Mercedes estiveram disputando acirradamente. Nessa luta, Lando Norris ganhou espaço ao ultrapassar George Russell, que ficou à mercê de um Lewis Hamilton muito mais rápido e que tinha feito a volta mais rápida.

Na hora do duelo, a dupla de Brackley arriscou um possível embate, lembrando a época do início da era híbrida, embora tudo tenha terminado com o mais novo deles à frente do heptacampeão. O diretor da equipe, Toto Wolff, foi questionado sobre a situação, que disse estar 'feliz' em ver uma competição real sem incidentes e brincou com o passado.

“Estou acostumado a anos muito difíceis com Nico [Rosberg] e Lewis [Hamilton]. Naquela ocasião, dissemos que eles deveriam sair sem ocorrências e não acho que eles tenham corrido grandes riscos”, disse ele antes de falar sobre as chances de conquistar a vitória no Circuito Gilles-Villeneuve.

"Talvez uma vitória fosse um tiro no escuro, ou um sonho, quando George [Russell] estava com pneus duros, estava alcançando [o líder] e mostrou um ritmo muito forte. Talvez por um segundo pensamos sobre isso, mas" Você não precisa ser muito ganancioso", continuou Toto Wolff.

“Acho que a segunda posição teria sido boa no final. Não sei se Lando [Norris] teve algum problema ou estava desistindo, ou apenas pegou leve, mas talvez pudéssemos ter subido outra posição."

"Zhou também custou três segundos a Lewis ao sair dos boxes e bloquear sua linha de corrida, então o que poderia ter acontecido não é relevante”, disse Toto Wolff. “Acho que o mais importante é que conseguimos dar aos pilotos um carro rápido”.

