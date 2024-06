Sainz: “Alguns pensaram que após Mônaco venceríamos o Mundial"

O piloto da Ferrari, Carlos Sainz, pouco pôde fazer para evitar a pole position de Max Verstappen no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. O espanhol ficou na segunda fila do grid e vai largar na quarta posição. O resultado foi considerado 'bom', já que a escuderia de Maranello sofre com as curvas de alta velocidade:

"Tem sido muito complicado, um fim de semana muito complicado. Não acertamos nas duas últimas corridas, estamos sofrendo um pouco. Vi que estamos um passo atrás da Red Bull e da McLaren, assim como da Mercedes. Tanto na classificação, como na sprint e na corrida.

“Fizemos algumas alterações nesta classificação para tornar o carro mais rápido, mas deixamos no limite (do carro), o que tornou mais complicado guiar”, explicou o espanhol. “No entanto, estou feliz por estar em quarto lugar."

Os recentes resultados da escuderia frearam o ânimo dos 'tifosis', Sainz comentou sobre a pressão que surgiu após a vitória da Ferrari no Grande Prêmio de Mônaco:

"Alguns pensaram que ao vencer e subir ao pódio íamos ganhar o campeonato mundial em Mônaco, porém, sempre temos que manter a calma e esperar pelos circuitos normais. Não estamos no nível da Red Bull e da McLaren, mas tomamos medidas e estamos melhorando o carro”.

