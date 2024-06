A renovação de Sergio Pérez com a Red Bull pelas próximas duas temporadas da Fórmula 1 acabou com as opções de muitos pilotos para conseguir a vaga em Milton Keynes. Um deles é Daniel Ricciardo, que se beneficiou do mau desempenho de Nyck de Vries em 2023 para voltar à Visa Cash App RB, antiga AlphaTauri, e sonhar com um retorno à equipe principal. No entanto, mesmo com a permanência do mexicano, ele não descarta uma aposentadoria por lá.

Nos preparativos para o GP do Canadá, depois de todas as notícias que surgiram ao longo da semana sobre o mercado de transferências, o australiano foi questionado se a prorrogação do contrato com 'Checo' era uma surpresa e se isso significava algo para o seu futuro. Ele foi claro na resposta e negou qualquer relação do acordo com seus próximos passos.

"Não acho que isso signifique algo como eu não ter mais uma chance ou algo assim", disse Daniel Ricciardo. "Ele teve um resultado incrível em Miami, mas o resto da minha temporada não foi o que eu esperava de mim. tendo em vista oportunidades como essa", explicou, reiterando que pode não ter atingido o desempenho técnico que a Red Bull esperava para uma contratação.

Ricciardo não descarta uma aposentadoria na Red Bull, mas vê possibilidade ainda distante.

Ricciardo reforçou que não mudou sua mentalidade após a renovação de Pérez. Para ele, é necessário fazer coisas "impressionantes" para conquistas as melhores vagas da categoria, algo que ainda não foi possível em 2024. No entanto, mesmo que o tempo esteja passando - e a idade do australiano, avançando - ele não crê que isso irá fechar portas.

Em suma, seu futuro em Milton Keynes e um retorno seria algo para o longo prazo, perto do encerramento da carreira. “Ainda é um lugar onde eu adoraria encerrar minha carreira, mas no curto prazo, isso não vai acontecer”, pontuou.

"É uma espécie de objetivo final, mas agora estou aqui (na Visa Cash App RB) e, para permanecer, tenho que me sair bem e somar mais pontos, e estou feliz fazendo isso aqui. Acho que a equipe está fazendo um bom trabalho me ajudando nisso, então, depende de mim", concluiu Ricciardo.

