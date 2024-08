Com apenas 20 assentos disponíveis no grid, a competição é acirrada. Desde a corrida inaugural da Fórmula 1, em Silverstone, em 1950, apenas 776 pilotos puderam reivindicar o título de piloto da categoria.

Com tão poucas posições no grid, a concorrência é acirrada, portanto, é fundamental ter a pessoa certa para lhe dar essa direção e criar o ambiente certo para que você prospere.

A maioria dos pilotos de F1 de hoje tem uma equipe de gerenciamento por trás deles, desempenhando várias funções para garantir que eles estejam livres para se concentrar na pilotagem e no desempenho de suas equipes.

Graeme Lowdon, ex-CEO das equipes Virgin e Marussia na F1, agora dirige a Equals Management com Marc Hynes, ex-piloto de corrida que se tornou empresário, e juntos trabalham com Lewis Hamilton e Zhou Guanyu.

Lowdon diz que sua abordagem para gerenciar Zhou é tentar fazer tudo o que puder para garantir que seu piloto seja liberado para se concentrar apenas em seus compromissos de F1.

"A abordagem que adotamos é o que chamamos de 360 graus", diz ele ao Motorsport.com, "e isso significa supervisionar tudo o que possa distrair um piloto de guiar um carro de corrida, como logística, negociações de contratos, patrocínio, fisioterapia, saúde e dieta, impostos e assim por diante".

"Não podemos ser especialistas em tudo isso, por isso trabalhamos com pessoas de confiança que têm experiência nessas áreas. Porque você pode acabar tendo um piloto estressado por causa de alguma questão de negócios em sua vida e, se você não tiver controle, estará prejudicando seu desempenho".

"Toda a ideia de gerenciamento gira em torno de criar um ambiente em que o atleta possa ter um bom desempenho".

"Em grande parte, Marc foi pioneiro nisso com Lewis e tentamos ter a mesma abordagem com Zhou. Alguns pilotos só têm empresários para a renovação do contrato e podem querer ter uma pessoa externa para isso, mas nossa abordagem é diferente, e é por isso que trabalhamos com tão poucos pilotos".

Lowdon explica que entender como um piloto passa seu tempo livre fora da pista é de vital importância para um piloto e, posteriormente, sabe que isso pode ter uma influência significativa nos termos de seu contrato.

Ele acrescentou: "Algumas empresas trabalham com muitos pilotos contratados e, nesse caso, estão adquirindo conhecimento, mas isso pode impedí-los de tirar o melhor proveito do atleta. Alguns dos desafios para os jovens pilotos são bastante comuns, há algumas coisas que você nunca viu antes, portanto, coordenar tudo é importante, especialmente quando se trata de contratos".

"Pequenas coisas como, por exemplo, sabemos como um determinado piloto tem um desempenho melhor quando tem uma determinada comitiva com ele, ou não, dependendo do caso, e seu contrato de precisa refletir isso. Caso contrário, ele pode entrar em uma briga eterna com a equipe por causa de um passe para o avô".

"Outra área clássica é quando se negocia um grande número de acordos [de patrocinadores] com a equipe e há um problema com o que os patrocinadores pessoais dos pilotos".

"Normalmente, os patrocinadores dos pilotos são divididos entre os ligados às corridas corrida e os de seu contexto pessoal. Portanto, um piloto usando um capacete em um traje de corrida com alguns mecânicos também é considerado um contexto de corrida, mas ele em casa com seu gato e uma caneca de café é totalmente diferente".

"Mas se os pontos forem unidos, você pode acabar vendendo um patrocínio em um contexto pessoal e não há tempo suficiente para que ele o cumpra".

Quais são os empresários dos pilotos da F1 2024?

Max Verstappen - Raymond Vermeulen (empresário)

Vermeulen está ao lado de Verstappen desde que ele estreou na F1 com a Toro Rosso em 2015, quando tinha apenas 17 anos. Vermeulen trabalhou com o pai de Verstappen, Jos, durante seu tempo na F1, portanto, era natural que ele fosse recrutado para ajudar a conduzir a carreira do piloto da Red Bull. Vermeulen é responsável por administrar os negócios de Verstappen no dia a dia, trabalhando com sua lista de tarefas em um bloco de notas. Todas as decisões são apresentadas aos dois Verstappen, sendo que a palavra final cabe a Max.

Sergio Perez - Julian Jacobi (agente), Luis Alberto Aguirre (empresário)

Perez tem uma abordagem dupla. O experiente Jacobi, que cuidou das carreiras de alguns dos maiores nomes da F1, como Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher, Jackie Stewart e David Coulthard. Enquanto isso, Aguirre, ex-jornalista esportivo, atua como empresário de Pérez no dia a dia e viaja com o piloto da Red Bull.

Lewis Hamilton - Marc Hynes (empresário)

Ex-piloto de corrida, Hynes trabalha para a Project 44 de Hamilton e é seu empresário no dia a dia. Hamilton também tem uma pequena equipe que cuida de suas relações públicas fora das corridas e um advogado que supervisiona seu contrato, mas, em geral, ele tem um pequeno time que supervisiona suas negociações, apesar de gostar de cuidar delas pessoalmente.

George Russell - Mercedes e Harry Soden (empresário)

Russell é único no fato de ainda estar sob o guarda-chuva da Mercedes como um ex-piloto da Academia. No entanto, as negociações são conduzidas por Soden, que é diretor da Infinity Sports Management e trabalha com Russell há mais de uma década.

Oscar Piastri - Jam Management (equipe de empresários)

Jam significa Jason Allen, Ann e Mark Webber, o trio que supervisiona a carreira de Piastri. Mark, ex-piloto da Red Bull, Jaguar e Williams, e sua esposa Ann, trabalharam na F1 durante anos, enquanto Allen tem mais de 20 anos de experiência na criação e crescimento de organizações e é o presidente da Jam Sports Management.

Lando Norris - ADD Management (equipe de empresários)

Norris trabalha com Mark Berryman e Fraser Sheader há vários anos, desde o kartismo até a F1. Ambos competiram em categorias de kart antes de mudarem para o mundo empresarial. Berryman viaja para a maioria das corridas para estar ao lado de Norris e também trabalha como intermediário entre a McLaren e seu piloto.

Charles Leclerc - All Road Management (equipe de empresários)

A equipe de empresários de Leclerc é composta principalmente por uma figura: Nicolas Todt, filho do ex-chefe bde equipe da Ferrari e ex-presidente da FIA, Jean Todt. Nicolas também gerenciou os ex-pilotos de F1 Daniil Kvyat, Felipe Massa e Pastor Maldonado.

Carlos Sainz - Carlos Onoro Sainz (empresário)

Sainz gosta de manter seus interesses na F1 perto de si, contando com a ajuda de seu primo para atuar como empresário. Sainz também recorre a seu pai como um conselheiro e fez isso durante sua longa jornada até a confirmação pela Williams para 2025.

Fernando Alonso - Flavio Briatore (empresário)

Alonso formou sua própria empresa de gerenciamento de pilotos, a A14 Management, com seus nomes de confiança, Albert Resclosa e Alberto Fernandez, mas seu próprio gerenciamento tem sido feito por Briatore há anos. O ex-chefe da Renault agora está de volta à Alpine, enquanto Alonso, é claro, está na Aston Martin.

Lance Stroll - Steve O'Connor e Mel Hoppenheim (equipe de empresários)

Quando seu pai é dono e dirige a equipe em que você pilota, não há necessidade de um agente. No entanto, Stroll tem um grupo ao seu redor trabalhando como consultores estratégicos.

Nico Hulkenberg - Raoul Spengler (empresário)

Hulkenberg costumava usar o ex-empresário de Michael Schumacher, Willi Weber, mas se 'divorciou' em 2011 para assumir a administração com suas próprias mãos. Mas, em março de 2018, ele passou a contar com a ajuda de Spengler. Anteriormente, Spengler gerenciava a mídia e as comunicações do surfista Sebastian Steudtner.

Kevin Magnussen - Ele mesmo

O dinamarquês teve uma separação amarga com seu ex-empresário Dorte Riis Madsen e, desde então, passou a gerenciar sua própria carreira. Depois de ser expulso da Haas, ele agora precisa encontrar um lugar se quiser continuar na F1 na próxima temporada - ou pode estar negociando acordos para pilotar no WEC.

Daniel Ricciardo - CAA (agente), Blake Friend (empresário)

Como alguns outros pilotos, Ricciardo dividiu sua estrutura. A CAA, agência global de talentos, gerencia seus interesses comerciais, enquanto o australiano emprega Blake Friend para atuar como seu empresário. Os empreendimentos comerciais de Ricciardo são, provavelmente, os mais abrangentes entre todos os atuais pilotos de F1.

Yuki Tsunoda -- Mario Miyakawa e Luis Alvarez (dupla de empresários), Takashi Usami (operações/finanças)

Tsunoda tem uma equipe ao seu redor para ajudá-lo a negociar seus interesses, ao contrário de muitos que incorretamente presumem que é a Red Bull que o gerencia.

Valtteri Bottas - Didier Coton (empresário)

Bottas conta com a ajuda do Aces Management Group de Coton, que também trabalhou com vários outros pilotos no passado, incluindo Mika Häkkinen e Olivier Panis, construindo relacionamentos importantes com chefes de equipe e grandes patrocinadores.

Guanyu Zhou - Graeme Lowdon e Marc Hynes (equipe de empresários)

Lowdon e Hynes supervisionam todos os aspectos da carreira de Zhou para que ele possa se concentrar em pilotar para a Sauber. Os dois fazem parte da Equals Management e têm um longo histórico de trabalho na F1.

Logan Sargeant - Gary Catt (empresário)

Sargeant conta com a ajuda de Catt, que trabalha para a Infinity Sports Management, a mesma empresa que assessora Russell. Catt começou sua carreira no kart e teve muito sucesso antes de formar sua empresa com Soden.

Alex Albon - Jacques Heckstall-Smith (empresário)

Albon confiou à Grip Sports Management a função de sua equipe de gerenciamento, liderada por Heckstall-Smith, que trabalhou com Albon durante seu tempo na Red Bull Racing como gerente sênior de comunicação. Heckstall-Smith também trabalhou na Williams em uma função semelhante.

Esteban Ocon - Gwen Lagrue (empresário)

Ocon tem fortes vínculos com Lagure, que dirige o programa de jovens pilotos da Mercedes e é a caçadora de talentos da equipe de F1. Consequentemente, há um vínculo que significa que a Mercedes está efetivamente empresariando o piloto francês.

Pierre Gasly - Guillaume Le Goff (empresário)

Gasly é gerenciado por Le Goff, da The Grid Agency, que tem mais de 16 anos de experiência em automobilismo, tendo começado como engenheiro de corrida, trabalhando com 10 pilotos antes de chegarem à F1.

