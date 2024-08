F1: Alonso se diz "desapontado" com desempenho da Aston Martin

O desempenho da Aston Martin na Fórmula 1 em 2024 está abaixo do que a equipe vinha mostrando nas últimas temporadas. Em anos anteriores, Fernando Alonso e Lance Stroll conseguiam lutar por pontos e posições, mas, recentemente, têm ocupado o meio do grid.

Na atual temporada, o melhor resultado da Aston Martin é um quinto lugar durante o GP da Arábia Saudita. Na última corrida antes da pausa de agosto, Alonso conseguiu garantir um oitavo lugar na Bélgica e marcou alguns pontos. Mesmo assim, o piloto não parece muito feliz com o desempenho da equipe.

Vendo a situação, o piloto espanhol foi convidado a comentar a situação atual que a Aston Martin vive e avaliar o ritmo da primeira parte da temporada.

"Estou um pouco decepcionado. Não se pode esconder que agora corremos contra Williams, RB e Alpine, enquanto no ano passado ainda lutávamos com as quatro primeiras equipes. Mas eles estão fora do nosso alcance agora, então apenas nos defendemos daqueles que estão atrás de nós".

Para a equipe, a situação também é difícil. No início de 2024, eles conseguiam batalhar com a Mercedes pela quarta colocação na tabela de construtores. Porém, com as três vitórias da equipe alemã, a Aston Martin vê as chances diminuindo.

"Mesmo no início do ano estávamos sempre entre os cinco ou seis primeiros, estávamos no meio disso. Portanto, temos claramente muito trabalho pela frente durante as férias de verão e na segunda parte do ano. Não vamos desistir, mas teremos que trabalhar".

