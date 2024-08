Ao que tudo indica, teremos três novatos no grid da Fórmula 1 em 2025. Além de Oliver Bearman e a iminente chegada de Andrea Kimi Antonelli, Jack Doohan também se apresenta como o rookie a estrear na categoria.

O atual terceiro piloto da Alpine, teve alguns meses difíceis por causa da proposta feita a Carlos Sainz por Flavio Briatore. Se Sainz tivesse aceitado, as portas da equipe de Enstone teriam se fechado para Doohan, mas a decisão final tomada por Carlos (de ir para a Williams) reavivou a chance do australiano de 21 anos.

Jack Doohan, Alpine A524 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De acordo com informações obtidas pelo Motorsport.com, o acordo entre Doohan e a Alpine está fechado, com a assinatura e o subsequente anúncio (esperado para os próximos dias) confirmando a presença de Jack ao lado de Gasly no próximo ano.

No momento, Doohan está na pista do circuito de Spa com o time para os testes da Pirelli, onde substituiu o indisponível Esteban Ocon. Jack é um velho conhecido do novo diretor de equipe da Alpine, Oliver Oakes, tendo corrido anteriormente com a equipe HiTech, da qual Oakes é cofundador. Doohan também conta com o apoio de Mark Webber, um piloto dirigido há anos por Flavio Briatore e com quem o ex-piloto da Red Bull ainda mantém boas relações.

Jack Doohan, equipe Alpine F1 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O próprio Jack também tem um passado com a Red Bull, tendo feito parte da equipe júnior de 2017 a 2021 antes de se mudar para o programa Alpine a partir de 2022. O que provocou a mudança foi o aumento das oportunidades de testes na F1 proporcionadas pela equipe anglo-francesa, testes que Doohan começou primeiro com o monoposto de 2021 e depois com o de 2022 nas pistas de Losail, Monza, Hungaroring, Zandvoort, Paul Ricard e Spa. Além disso, ele participou até agora de seis sessões de TL1 entre 2022 e 2024, nos circuitos da Cidade do México, Yas Marina, Montreal e Silverstone.

