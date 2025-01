Após sete temporadas, o Brasil está novamente de volta ao grid da Fórmula 1, graças à contratação de Gabriel Bortoleto pela Sauber. E o campeão da Fórmula 2 e da Fórmula 3 pode não ter o sucesso imediatamente à vista, mas o brasileiro o vê como um ponto no horizonte.

Desde a saída de Felipe Massa no fim de 2017, o Brasil não tinha um piloto titular no grid da categoria, com Pietro Fittipaldi competindo em duas provas em 2020 após o acidente de Romain Grosjean.

Oito anos depois, o país finalmente tem um sucessor com Bortoleto. O jovem de 20 anos conquistou o título da Fórmula 3 como estreante em 2023, feito que repetiu na Fórmula 2 em 2024. Mesmo antes de conquistar o último, a Sauber já havia lhe oferecido um contrato para estrear na F1 em 2025.

Dado o desempenho da equipe suíça - a última entre as construtoras em 2024 - uma repetição do sucesso na F3 e na F2 parece descartada por enquanto. O próprio Bortoleto sabe disso, mas no futuro ele espera deixar seus compatriotas orgulhosos com as vitórias.

"Estou feliz por representar meu país, mas isso não me satisfaz completamente. Quero representar meu país e ter um bom desempenho. No futuro, quero vencer corridas e lutar por coisas importantes", disse Bortoleto ao site oficial da F1.

"No entanto, primeiro preciso melhorar como piloto e progredir na F1, essa é a coisa mais importante para mim agora. Meu objetivo final é mais do que isso. Não estou satisfeito em ser apenas um piloto de F1, também quero poder competir por coisas e deixar meu país orgulhoso de tudo o que posso fazer".

Durante o teste anual de novatos da Fórmula 1 em Abu Dhabi, Bortoleto experimentou pela primeira vez o carro da Sauber. Esse teste marcou o início de uma campanha que será principalmente de aprendizado.

"Vamos aprender coisas novas e vou melhorar porque estarei em uma situação diferente. Meu foco estava na Fórmula 2 até o final da temporada. O momento em que mudei meu foco foi quando entrei na Sauber na segunda-feira para começar a preparação e tive briefings e reuniões importantes com a equipe", disse o piloto de São Paulo.

"Quando entrei no carro para o teste, me senti muito bem. Não havia pressão nenhuma, era apenas um novo começo para uma nova jornada. Vamos ver como isso vai se desenrolar".

