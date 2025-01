Em geral, os contratos dos pilotos são baseados em um ano civil, não em uma base sazonal, e começam em 1º de janeiro e terminam em 31 de dezembro. Portanto, com o Réveillon superado, duas das maiores contratações de nomes dos últimos tempos agora estão em vigor: Lewis Hamilton é agora um piloto da Ferrari na Fórmula 1 para todos os efeitos e Marc Márquez é um piloto da Ducati na MotoGP.

Hamilton chocou o mundo quando, antes do início da temporada 2024, revelou sua saída da Mercedes e a mudança para a Ferrari em 2025, ligando o piloto mais bem-sucedido de todos os tempos à equipe mais bem-sucedida da história.

No entanto, ambos estão em uma corrida, embora em níveis diferentes, longe do título. Hamilton viu sua contagem de campeonatos ser interrompida naquele histórico 2021 que inaugurou a era de ouro de Max Verstappen, e a Ferrari não ganha entre os pilotos desde 2007 e um Mundial de Construtores desde 2008.

Em 2024, eles lutaram contra a McLaren até a última corrida, e é a isso que eles estão se agarrando para ter confiança em um 2025 em que poderão recuperar pelo menos um dos dois tronos. Hamilton, por sua vez, quer deixar a temporada ruim de 2024 para trás e começar o que ele espera que seja um período de sucesso que lhe permita encerrar uma carreira já brilhante da melhor forma possível.

Ele aterrissa em Maranello buscando alcançar o que grandes campeões como Fernando Alonso ou Sebastian Vettel não conseguiram: vencer um campeonato mundial de vermelho.

E depois de não receber permissão da Mercedes para fazer sua estreia com a Ferrari no teste pós-temporada em Abu Dhabi, a qualquer momento poderemos ver as melhores imagens de Hamilton usando o logotipo da Scuderia além das montagens usadas nos últimos meses.

MONTAGEM Lewis Hamilton, Ferrari

Marc Márquez é agora um piloto da Ducati na MotoGP

"Tudo no vermelho", diziam o boné e o macacão de Marc Márquez em seu primeiro teste com a equipe oficial da Ducati em novembro. A Gresini permitiu que o piloto #93 fizesse sua estreia com a equipe da fabricante italiana em Barcelona, mas ele não pôde exibir os patrocinadores de sua nova casa e usou um macacão apenas vermelho.

Agora, Márquez, o piloto mais bem-sucedido do grid atual, começa sua carreira com a equipe dominante. O multicampeão não vence um título desde 2019, mas, depois do pesadelo da lesão no início de 2020, que ele carregou nas temporadas seguintes, em 2024, com uma equipe satélite e uma moto do ano anterior, ele já obteve ótimos resultados, e muitos o veem como o favorito ao título em 2025.

Ele terá que bater todos, especialmente e em primeiro lugar ,seu companheiro de equipe Pecco Bagnaia, que não poderá usar o '1' em sua moto para marcar terreno, pois perdeu o campeonato para Jorge Martín, que tinha a mesma moto, mas com uma equipe satélite, a Pramac. Agora, a propósito, o espanhol também é um piloto da Aprilia para todos os efeitos em 1º de janeiro.

Marc Márquez, Equipe Ducati

A volta do Brasil ao grid da F1

Agora é mais do que oficial: o Brasil está de volta ao grid da Fórmula 1 após sete anos. A partir desta quarta-feira, começa a valer o contrato de Gabriel Bortoleto com a Sauber, marcando a coroação de uma grande sequência do jovem brasileiro, campeão da F3 em 2023 e da F2 em 2024, ambos em suas temporadas de estreia nas categorias.

Bortoleto terá dois grandes desafios pela frente: correr com uma Sauber pouco competitva, que segue se estruturando na expectativa de um salto de performance em 2026 com a entrada oficial da Audi na categoria, além de dividir os boxes com um experiente Nico Hulkenberg, que chega na equipe suíça em meio a uma das melhores fases de sua carreira, após um 2024 surpreendente com a Haas.

Gabriel Bortoleto nos testes pós-temporada em Abu Dhabi com a Sauber Foto de: Divulgacao

Contratos de F1 e MotoGP a partir de 1º de janeiro

Hamilton com a Ferrari

Márquez com a Ducati

Carlos Sainz com a Williams

Nico Hulkenberg com a Sauber

Gabriel Bortoleto com a Sauber

Esteban Ocon com a Haas

Oliver Bearman com a Haas

Jorge Martin com a Aprilia

Enea Bastianini com a KTM (como piloto da Tech3)

Marco Bezzecchi com a Aprilia

Morbidelli com a VR46

Miguel Oliveira na Yamaha (como piloto da Pramac)

Jack Miller com a Yamaha (como piloto da Pramac)

Maverick Viñales com a KTM (como piloto da Tech3)

Fermín Aldeguer com a Ducati (como piloto da Gresini)

Andrea Kimi Antonelli já é, para todos os efeitos, um piloto da Mercedes, assim como Jack Doohan na Alpine ou Liam Lawson na Red Bull, mas todos os três pertenciam a essas equipes e já tinham contrato com elas. Isack Hadjar era membro da academia da Red Bull e agora já é piloto da RB.

Pedro Acosta já era um piloto da KTM, mas agora está fazendo sua estreia na equipe de fábrica.

PIORES DO ANO! Quem passou VERGONHA na F1 2024 e os FIASCOS da temporada ALÉM DE PÉREZ... | Podcast

Watch: PIORES DO ANO! Quem passou VERGONHA na F1 2024 e os FIASCOS da temporada ALÉM DE PÉREZ... | Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com elege PIORES DO ANO da F1 2024; ouça em áudio:



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!