Kimi Raikkonen disse que sua última corrida na Fórmula 1, no final da temporada anterior, pode "muito facilmente" ter sido o fim de sua carreira. O campeão mundial de 2007 encerrou sua trajetória na categoria em 2021, mais de 20 depois de sua estreia, fechando com um recorde de 349 GPs.

O finlandês revelou logo após anunciar seus planos de se aposentar em setembro que ainda não considerava nenhuma oportunidade futura de corrida, desejando passar algum tempo com sua família e se afastar do automobilismo de começo.

Falando ao Motorsport.com em uma entrevista antes de sua última corrida em Abu Dhabi, Raikkonen foi franco ao reconhecer que poderia ser a última vez que ele competiria profissionalmente.

"Pode ser, muito facilmente - mas por outro lado, pode ser que eu esteja completamente errado", disse ele. "É por isso que não fiz planos. Não quero fazer, porque pela primeira vez em muito tempo, meu horário de trabalho não dita toda a vida - a minha e a da família."

Raikkonen disse que "pode ​​haver qualquer coisa" em seu futuro e se sentiu confiante de que receberia sondagens para correr. No entanto, foi claro em sua necessidade de fazer uma pausa nas competições a curto prazo.

"Tenho certeza de que as pessoas oferecerção algo legal", comentou. "E se há algo que faz sentido, então por que não fazê-lo? Mas com certeza, primeiro preciso ter algum tempo de folga."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Alfa Romeo

Ao deixar a Fórmula 1 no final de 2009 e ficar de fora da categoria por dois anos, Raikkonen participou de vários ralis - incluindo 21 rodadas do mundial (WRC) - e até fez duas aparições na NASCAR em 2011 antes de retornar à F1 para a temporada de 2012.

Ele reiterou que agora está em uma situação "completamente diferente" em comparação a sua saída anterior, o que significa que ele não pode se comprometer com uma agenda igualmente ocupada.

"Naquela época, eu fazia ralis e estava muito ocupado, porque mesmo eles gastam uma semana sólida, porque você começa a fazer as notas e todas essas coisas. E então, fiz a NASCAR e alguns testes para Le Mans. Agora é uma outra história.

"Vai ser bom passar um tempo em casa, e as crianças estão ansiosas por isso. Tenho certeza que a esposa também! Não precisa sempre dizer 'estou aqui' por uma semana, e pouco depois você sabe que tem que partir de novo."

