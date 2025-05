A disputa pelo título da temporada 2025 da Fórmula 1 está centrada entre Lando Norris e Oscar Piastri. A dupla da McLaren vem aproveitando a melhor performance do carro da equipe de Woking frente aos demais rivais, aproveitando as escorregadas de alguns concorrentes importantes, para abrir uma boa vantagem no campeonato após a realização da sexta de 24 etapas.

Mas, ao longo desta breve (e movimentada) trajetória, Piastri e Norris tiveram seus altos e baixos, que foram explorados pelo outro e pelos rivais. E agora, tendo concluído o primeiro quarto da temporada 2025, como avaliar a disputa dos dois?

O Motorsport.com foi a fundo nos dados, analisando sessão a sessão como foram os dois pilotos da McLaren, para entender como está a briga pelo título de 2025.

GP da Austrália - Classificação

Piloto Posição Final Melhor Volta Diferença Lando Norris 1º 01min15s096 (Q3) - Oscar Piastri 2º 01min15s180 (Q3) +0s084

A temporada começou com todos no paddock cientes de que a McLaren viria como a grande favorita no campeonato, e havia uma grande expectativa sobre como se daria a disputa entre os dois pilotos da equipe, especialmente após Piastri ter um 2024 complicado, com performances bem abaixo das de Norris.

Mas, correndo em casa, o australiano deu um importante primeiro passo, andando bem próximo do companheiro de equipe, garantindo uma dobradinha para a McLaren no grid na abertura do campeonato.

GP da Austrália - Corrida

Piloto Posição Final Diferença Lando Norris 1º - Oscar Piastri 9º +20s448

Em uma corrida caótica, Norris se sobressaiu sobre Piastri. O britânico sempre esteve à frente do companheiro de equipe, seja na pista seca ou com a chuva, que apareceu e mudou a cara da corrida. Já Piastri sofreu, não somente atrás de Norris como também no erro que comprometeu toda sua prova. O australiano foi parar na grama e caiu para 14º, precisando fazer uma recuperação até terminar em nono.

GP da China - Classificação Sprint

Piloto Posição Final Melhor Volta Diferença Lando Norris 6º 01min31s174 (SQ2) +0s242 Oscar Piastri 3º 01min30s929 (SQ3) -

A corrida sprint da China parece ter sido realizada em um universo paralelo, com Lewis Hamilton dominando a prova com a Ferrari, desde a pole. E em meio a esse ponto fora da curva da temporada 2025, Piastri foi quem se deu melhor, terminando três posições no grid à frente de Norris, que não conseguiu melhorar sua performance no SQ3 em relação ao SQ2, no qual ele foi mais rápido que o australiano.

GP da China - Corrida Sprint

Piloto Posição Final Diferença Lando Norris 8º +16s582 Oscar Piastri 2º -

Enquanto Piastri foi quem chegou mais perto de Hamilton (e mesmo assim terminou longe), Norris fez uma sprint apagada, perdendo posições em relação à colocação de largada.

GP da China - Classificação

Piloto Posição Final Melhor Volta Diferença Lando Norris 3º 01min30s787 (Q2) +0s146 Oscar Piastri 1º 01min30s641 (Q3) -

Aqui temos uma situação curiosa. Norris foi claramente o mais rápido no Q1 e no Q2, com Piastri não sendo o segundo colocado em nenhuma das sessões. Porém, no Q3, Piastri conseguiu encaixar uma volta perfeita para ficar com a pole position, enquanto Norris não conseguiu melhorar sua performance na última parte da classificação, sem conseguir sequer entregar uma volta melhor que a do Q2.

GP da China - Corrida

Piloto Posição Final Diferença Lando Norris 2º +9s748 Oscar Piastri 1º -

Na corrida, Piastri converteu a pole em vitória, enquanto Norris conseguiu apenas subir de terceiro para segundo, finalizando a prova a quase 10s de seu companheiro de McLaren.

GP do Japão - Classificação

Piloto Posição Final Melhor Volta Diferença Lando Norris 2º 01min26s995 (Q3) - Oscar Piastri 3º 01min27s027 (Q3) +0s032

A pole de Max Verstappen em Suzuka, na celebração do último ano da parceria Red Bull - Honda, mostrou um equilíbrio grande entre o tetracampeão e a dupla da McLaren. Piastri foi o mais rápido no Q1, Norris liderou o Q2 e o holandês terminou com a pole, mas com apenas 0s053 separando os três pilotos, o que mostra a proximidade entre Norris e Piastri.

GP do Japão - Corrida

Piloto Posição Final Diferença Lando Norris 2º - Oscar Piastri 3º +0s706

Em uma corrida duramente criticada pelos fãs e pelo paddock pela falta de ação, o top 3 começou e terminou da mesma forma. Mesmo com Norris arriscando (até demais) para ultrapassar Verstappen, o britânico ficou em segundo, à frente de Piastri, apesar de o australiano ter pedido pelo rádio em alguns momentos para trocar de posição com o companheiro de equipe...

GP do Bahrein - Classificação

Piloto Posição Final Melhor Volta Diferença Lando Norris 6º 01min30s267 (Q3) +0s426 Oscar Piastri 1º 01min29s841 (Q3) -

O GP do Bahrein é claramente o momento em que começaram a surgir as rachaduras no teto de vidro de Norris. Enquanto Piastri garantiu a pole position, o britânico teve um quali complicado, terminando apenas na sexta posição, dando uma chance para o australiano o ultrapassar na classificação do Mundial no domingo.

GP do Bahrein - Corrida

Piloto Posição Final Diferença Lando Norris 3º +16s273 Oscar Piastri 1º -

Enquanto Piastri converteu a pole em vitória sem maiores problemas, com mais de 15s de vantagem para o segundo colocado, George Russell, Norris não teve vida fácil para subir ao pódio. O britânico teve grandes dificuldades em ultrapassar a dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e não foi capaz de superar o piloto da Mercedes para garantir uma dobradinha.

GP da Arábia Saudita - Classificação

Piloto Posição Final Melhor Volta Diferença Lando Norris 10º 01min27s481 (Q2) +0s167 Oscar Piastri 2º 01min27s304 (Q3) -

Inquestionavelmente a sessão mais desequilibrada entre os pilotos na temporada. Por mais que a pole tenha ficado com Verstappen, a diferença do holandês para Piastri foi de apenas 0s010. Já Norris acabou batendo no início do Q3, ficando apenas com a décima posição para o grid domingo.

Por outro lado, é importante destacar que, no Q1 e no Q2, Piastri teve uma performance inferior, ficando atrás de Verstappen e Norris, que eram mais vistos como favoritos à pole.

GP da Arábia Saudita - Corrida

Piloto Posição Final Diferença Lando Norris 4º +9s196 Oscar Piastri 1º -

Norris precisou fazer uma corrida de recuperação ao largar da décima posição. O britânico viu a repetição de algumas dificuldades sofridas na etapa anterior, no Bahrein, e terminou fora do pódio. Já Piastri teve o momento com Verstappen na largada e aproveitou a punição do rival para assumir a liderança. Enquanto Norris precisou atacar o tempo todo, o australiano pôde fazer uma prova controlada, segurando o ritmo para não desgastar cedo os pneus e garantir mais uma vitória no ano.

GP de Miami - Classificação Sprint

Piloto Posição Final Melhor Volta Diferença Lando Norris 3º 01min26s582 (SQ3) +0s055 Oscar Piastri 2º 01min26s527 (SQ3) -

Em um quali onde a pole ficou com Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, a dupla da McLaren acabou entregando uma performance muito similar, com Piastri levando a melhor, mas com menos de um décimo separando os dois.

GP de Miami - Corrida Sprint

Piloto Posição Final Diferença Lando Norris 1º - Oscar Piastri 2º +0s672

Uma corrida onde a sorte e o timing falaram mais alto. A chuva que caiu com força antes da largada teve um papel importantíssimo no resultado. A pista de Miami foi secando rapidamente, o que forçou os pilotos a entrarem nos boxes para trocar os pneus intermediários pelos slicks, mesmo com a breve duração da sprint.

Piastri vinha à frente de Norris e, por isso, teve a preferência no pit stop. Porém, a entrada do safety car logo após a saída do australiano dos boxes acabou favorecendo Norris, que teve liberdade de parar e sair na frente do companheiro de equipe para vencer uma prova que acabou neutralizada.

GP de Miami - Classificação

Piloto Posição Final Melhor Volta Diferença Lando Norris 2º 01min26s269 (Q3) - Oscar Piastri 4º 01min26s269 (Q2) +0s000

Aqui temos um caso em que a tabela não conta a história real. No papel, a melhor volta de ambos foi exatamente a mesma, com Piastri fazendo a sua no Q2, enquanto Norris marcou no Q3. Porém, olhando para o contexto geral, o australiano não fez um bom Q3, sem conseguir melhorar sua performance em relação à sessão anterior, enquanto Norris tinha totais condições de fazer a pole, não fosse um erro cometido em sua tentativa final -- com isso, Verstappen na posição de honra do grid.

GP de Miami - Corrida

Piloto Posição Final Diferença Lando Norris 2º +4s630 Oscar Piastri 1º -

Na etapa mais recente, Norris foi com tudo para ultrapassar Verstappen ainda na primeira curva, porém, nesta manobra, acabou caindo para a sexta posição, e precisou fazer uma corrida de recuperação. Mas o ponto chave da diferença dos dois está na disputa contra o holandês. Ambos ficaram cinco voltas tentando ultrapassar o tetracampeão, mas, enquanto Piastri parece ter passado este tempo estudando o rival, o britânico foi mais afoito, o que o levou a ter que devolver a posição a Max em um determinado momento.

Isso permitiu que Piastri disparasse na frente, permitindo ao australiano controlar o ritmo na segunda metade da corrida para vencer com calma, vendo a diferença para Norris, que chegou a ser de mais de 9s, cair para 'apenas' 4s6.

Visão Final: momento é favorável a Piastri, mas Norris não pode ser descartado

Norris começou a temporada melhor e a escapada de Piastri na Austrália, enquanto tentava ultrapassar o companheiro de equipe, deu a impressão de que o britânico tinha a vantagem na disputa interna, com um controle melhor da situação. Mesmo a performance favorável ao australiano na China não mudou essa visão inicial, já que Norris conseguiu segurar a quantidade de pontos perdida ao rival.

O fim de semana dominante de Verstappen jogou um curinga na história, mas com Norris ainda à frente de Piastri, mantendo a liderança do Mundial, enquanto o holandês colava no britânico e Piastri parecia perder terreno.

Porém, tudo mudou a partir do Bahrein. Duas classificações desastrosas de Norris, acompanhadas de vitórias maiúsculas de Piastri, marcadas por uma estratégia muito bem executada e manobras frias do australiano -- tudo isso virou o jogo a favor do jovem australiano. Mesmo com a vitória de Norris na sprint de Miami, é inquestionável que o momento da temporada está com Piastri.

Mas, mesmo com a boa fase de Oscar, não é hora de falar que a briga pelo título acabou. Norris ainda tem condições de dar a volta por cima e se colocar novamente na disputa. Por outro lado, isso precisa acontecer logo, para evitar que o australiano dispare na classificação, levando a McLaren a prioriza-lo nas provas restantes, o que, certamente, desestabilizaria (ainda mais) o britânico.

