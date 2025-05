Atual vice-líder da temporada 2025, o britânico Lando Norris falou sobre seu futuro para além da Fórmula 1 e como ele quer ser lembrado (ou não) pelos fãs.

O piloto da McLaren vive um momento chave em sua carreira. Com a equipe britânica tendo o melhor carro do grid, o jovem tem a melhor chance de sua trajetória de lutar pelo título. Mas, em entrevista ao podcast The Pivot, Norris revelou seus planos para além da F1.

O piloto de 25 anos respondeu o seguinte quando questionado quando ele saberia que já "fez o suficiente" no esporte.

"Quero dizer, aos 25 anos de idade é uma grande pergunta. Mas é uma pergunta que faço a mim mesmo de vez em quando, porque também quero ter uma família quando crescer e quero ver meus filhos participando de corridas, futebol, futebol americano ou o que quer que seja".

"Também vejo essa vida e, para mim, também não sei se quero ser lembrado daqui a 100 anos ou se quero apenas fazer isso por minha própria conquista pessoal... que eu saí e venci na Fórmula 1, e posso contar essa história para meus filhos e depois eles podem passar essa história para frente e para eles. Mas não sinto que estou aqui porque quero ser lembrado por todos ou porque quero ser conhecido como o melhor do mundo. Estou aqui apenas para aproveitar minha vida, compartilhá-la e depois passá-la adiante".

"Portanto, sinto que tenho uma visão diferente em comparação com outros. Alguns definitivamente têm essa visão oposta, do tipo 'quero ser lembrado para sempre e tudo mais'. Eu não tenho interesse nisso. Quero aproveitar meu momento e depois compartilhar meus momentos com os outros e seguir em frente".

Norris terminou o GP de Miami em segundo, atrás de seu companheiro de equipe na McLaren, Oscar Piastri. Comentando sobre sua corrida, na qual ele esperava mais, ele explicou à mídia:

"O que posso dizer? Se eu não tentar, as pessoas reclamam", disse Norris após a corrida sobre o confronto com Max Verstappen na primeira volta. "Se eu tentar, as pessoas reclamam, então você não pode vencer. É assim com Max, é bater ou não passar, a menos que você faça tudo certo e o coloque na posição perfeita, então você pode chegar lá. Paguei o preço por não ter feito um trabalho bom o suficiente hoje".

Ele acrescentou:

"Nunca é a melhor sensação, mas a equipe fez um trabalho incrível, então não posso culpá-los de forma alguma - bons pit stops, ótimo ritmo. Estávamos na frente, então foi uma sensação boa. Oscar dirigiu bem, Max lutou muito, como sempre, e eu paguei o preço, mas é assim que as coisas são".

