Desde o início da temporada 2020 da Fórmula 1, Alex Albon tem sofrido para acompanhar o ritmo de seu companheiro de Red Bull, Max Verstappen, citando problemas com o "sensível" carro. E, apesar das críticas que o tailandês tem recebido, Christian Horner, chefe da equipe, afirma que ainda acredita em seu piloto.

Com o sexto lugar na classificação para o GP da Espanha, o tailandês teve sua melhor performance em um sábado na temporada desde a Áustria. Mas, sem conseguir ter o mesmo ritmo das Racing Points, terminou apenas em oitavo, perdendo posições para Carlos Sainz e Sebastian Vettel também.

Albon disse, após a corrida, que estava "sofrendo muito para manter os pneus" em seus três stints, tendo feito uma parada cedo para colocar compostos duros. Perguntado se Albon havia sido decepcionado pela estratégia da Red Bull, Horner disse não achar que esse era o principal problema.

"O problema é que o carro de Alex não tinha um bom balanço", disse. "Quando o carro não está bem balanceado, isso implica em um gasto rápido dos três tipos de pneus. Andar com ar sujo em boa parte da corrida comeu os pneus. Os stints não tinham longevidade. Foi muito frustrante para ele".

Enquanto Verstappen é o vice-líder do Mundial de Pilotos com cinco pódios consecutivos, Albon está em sexto na classificação, com menos da metade de pontos.

Horner disse que a Red Bull está fazendo "um monte" para ajudar Albon a atravessar suas dificuldades atuais, dizendo que o carro ainda não faz todo sentido.

"Estamos no simulador olhando as características, o estilo de pilotagem dos dois carros, tentando entender porque Max consegue extrair mais do carro. Aumentamos o pessoal em seu lado da garagem e acreditamos muito em Alex. Como ele demonstrou em Silverstone, ele tem a habilidade para ser um piloto rápido".

"As coisas ainda não estão fazendo muito sentido para ele no momento. Temos que ajudá-lo a atravessar isso. O carro é difícil de comandar no momento, mas, com o tempo e algumas melhorias de nossa parte vamos ajudá-lo".

RETA FINAL: GP da Espanha, livro de Piquet e a participação de Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande e Bruno Baptista

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?