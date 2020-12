Na próxima semana, a Fórmula 1 realiza o seu tradicional teste de pós-temporada em Abu Dhabi que, neste ano, ganhou contornos de polêmica a partir do envolvimento de Fernando Alonso e da Renault. Com a mudança de normas da sessão para pilotos que não disputaram GPs em 2020, as equipes começam a divulgar os participantes, com velhos conhecidos do grid.

Na Red Bull, o piloto reserva de longa data Sebastien Buemi se juntará ao novato Juri Vips, com cada um pilotando um RB16 no dia de testes. O estoniano garantiu a participação após completar os 300 quilômetros necessários para a permissão, em uma sessão privada com um modelo de 2018.

O teste de Abu Dhabi será a primeira sessão oficial de Vips com o carro atual.

No mês passado, a Red Bull chamou Vips para ser o piloto reserva oficial para o GP da Turquia, porque Buemi estava indisponível devido à etapa do Campeonato Mundial de Endurance, onde corre com a Toyota.

Vips iria disputar a temporada 2020 da Super Fórmula mas, devido à pandemia, seu programa em 2020 ficou restrito a algumas participações na Fórmula Regional Europeia e oito provas na Fórmula 2 substituindo Sean Gelael na DAMS.

"Estou muito feliz pela oportunidade que a Red Bull me deu de conduzir o RB16 no teste de Abu Dhabi. Será minha primeira vez andando com um carro atual de F1. Tenho muito que aprender mas tenho certeza que me prepararei o máximo possível".

Buemi, que ficou em quarto na temporada 2019-20 da Fórmula E com a Nissan antes de vencer as 24 Horas de Le Mans pela terceira vez consecutiva com a Toyota, voltará a pilotar um carro de F1 pela primeira vez desde julho de 2019, quando sofreu uma forte batida em um teste da Pirelli.

"Não ando com o carro desde o teste da Pirelli em Silverstone, então Abu Dhabi será importante para mim. Passei muito tempo no simulador e ter a oportunidade de andar com o carro real é muito melhor".

Já a Alfa Romeo confirmou que seu atual piloto reserva, Robert Kubica, correrá ao lado do vice-campeão da F2, Callum Ilott. O polonês, de 36 anos, também ocupará a vaga de Antonio Giovinazzi no TL1 desta sexta em Abu Dhabi, sendo sua quinta participação ao longo do ano, após aparições na Estíria, Hungria, Grã-Bretanha e Bahrein.

Enquanto isso, a AlphaTauri terá dois novatos do teste de Abu Dhabi, seguindo o que seria a programação original do evento. Após confirmar Yuki Tsunoda, que está mais próximo do que nunca de garantir a vaga na equipe em 2021, o time italiano terá ainda outro piloto da F2: Marino Sato.

O japonês fez sua primeira temporada completa na F2 neste ano, correndo com a Trident, após vencer o título da Eurofórmula Open em 2019. Ao longo de 2020, Sato conquistou apenas um ponto ao longo do campeonato, terminando em oitavo na corrida de domingo em Mugello.

"Estou muito feliz por receber essa oportunidade da AlphaTauri para guiar um F1. Tentaremos fazer o maior número de voltas possível para me acostumar com o carro e tirar o máximo possível pensando no futuro".

