Neste fim de semana, a Fórmula 1 realiza o GP da Austrália, a terceira de 23 etapas da categoria neste ano. E, como de praxe, algumas equipes fizeram trocas de componentes e também atualizações nos carros.

Em relação às peças, o destaque é a Mercedes, que realiza troca dos câmbios de seus dois pilotos, os britânicos Lewis Hamilton e George Russell, para a prova de Melbourne, disputada no circuito de rua de Albert Park. O japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, também processa a mesma troca.

Já Alfa Romeo e Haas, ambas clientes de motores da Ferrari, trocaram componentes na unidade de potência fornecida pela marca italiana. Tanto a escuderia ítalo-suíça quanto o time norte-americano fizeram troca nos motores de combustão interna de seus dois carros.

Nos casos do finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, e do dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, também ocorreu a instalação de novo escapamento, medida igualmente tomada nos dois carros de Aston Martin, Williams e McLaren, três equipes clientes de motores da Mercedes.

Atualizações

Buscando reagir após péssimo início de 2023, a McLaren chega à Austrália com uma nova cobertura do motor e um novo difusor. De todo modo, a expectativa é por um grande pacote de atualizações na próxima etapa em Baku. O time revelou ainda que deve ter um 'carro B' antes da pausa de agosto.

A Williams, por sua vez, introduz em Melbourne novo design de asa traseira e um novo aerofólio dianteiro para se adequar às características de Albert Park, com objetivo de aumentar o downforce do FW45. Um novo bico, aliás, também é a aposta pontual da Alfa Romeo para o GP da Austrália.

Outra equipe do fundo do grid, a AlphaTauri 'corre atrás do prejuízo' depois de também sofrer no começo desta temporada. Por isso, a escuderia de Faenza tem novidades no assoalho e no difusor, também com foco na carga aerodinâmica.

