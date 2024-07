A Red Bull ‘falhou’ em não avisar Max Verstappen sobre a investigação que passava Lando Norris por não respeitar os limites de pista. Isso é o que diz o consultor da equipe austríaca, Helmut Marko.

Verstappen e Norris colidiram nos momentos finais da corrida de domingo no Red Bull Ring, depois que o piloto da McLaren saiu da pista três vezes e já tinha uma bandeira de alerta preta e branca sobre limites de pista.

Mais tarde, isso renderia a Norris uma penalidade de cinco segundos, como é automático nas regras da Fórmula 1, mas antes que isso acontecesse, a dupla já havia colidido.

Ao se questionado após a corrida, Marko disse: “A vitória não veio por vários fatores.

“O fato do pitstop [o segundo do Verstappen] ter dado errado, Lando conseguiu entrar na janela do DRS como resultado, e também nossa suposição de que os pneus duros seriam a melhor escolha, o que não foi o caso.

“As temperaturas estavam mais baixas, o que significa que o Lando tinha pneus novos na última passagem e nós tínhamos pneus usados, o que também foi um ponto.

“Mas eu diria que ambos foram desnecessários

“Talvez pudéssemos ser responsabilizados por isso: sabíamos que estava em andamento uma investigação sobre limites de pista contra Lando.

“Mas não sabíamos se e como ele seria punido. Então, pensando bem, você poderia ter dito: ‘ok, deixa ele ir’.

“Mas vejamos o lado positivo: ampliamos nossa liderança no campeonato, tanto no campeonato de construtores quanto no campeonato de pilotos.”

Marko também considerou que o erro do Verstappen após sua segunda parada foi outro fator para que “tudo isso junto fosse possível”, permitindo que Norris conseguisse uma chance de vitória que há muito parecia improvável.

VERSTAPPEN E NORRIS BATEM, RUSSELL VENCE GP! Christian Fittipaldi e Vitor Genz debatem F1 na Áustria

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!