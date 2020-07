A Red Bull disse que sua decisão de solicitar uma revisão da violação de bandeiras amarelas de Lewis Hamilton durante a classificação para o GP da Áustria de Fórmula 1 foi motivada por intrigas nas redes sociais.

A equipe de Milton Keynes pediu à FIA para rever a decisão dos comissários de não punir Hamilton por ignorar as bandeiras amarelas em sua última volta de classificação, horas antes do início da corrida por meio de um recurso.

No sábado, os comissários sentiram que, tendo conversado com Hamilton, a confusão sobre bandeiras amarelas e verdes conflitantes havia desencadeado o cenário do piloto da Mercedes não recuar. Portanto, eles acharam inapropriado puní-lo.

Mas um vídeo oficial da F1 de 360 ​​graus que surgiu mais tarde naquela noite destacou o fato de que Hamilton havia passado claramente por um painel de luz amarela piscando.

O vídeo promoveu muita discussão na noite de sábado e, na manhã da corrida, a Red Bull perguntou à FIA se eles o viram ou não.

Perguntado pelo Motorsport.com sobre o que levou sua equipe a agir, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse: “Nos foi mostrado nas mídias sociais que havia um ângulo de câmera diferente, a câmera 360.”

"Mostrou claramente que havia uma luz amarela e só parecia consistente no México [quando Max Verstappen foi punido por ignorar as amarelas].

“Então pedimos à FIA para dar uma outra olhada. Eles disseram que não tinham visto aquela imagem anteriormente. Então, por qualquer motivo, eles não tiveram acesso ou não olharam para a câmera.”

"Então, acho que, tendo analisado, isso se tornou uma decisão muito clara para eles."

Com os comissários aceitando as novas evidências, eles mudaram de ideia sobre a penalidade de Hamilton e deram a ele uma punição de três posições no grid.

