Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Fórmula 1 realiza a edição inaugural do GP de Miami, primeira de duas corridas nos Estados Unidos em 2022. E a expectativa para a prova na Flórida é grande, especialmente por conta do circuito norte-americano.

Com uma pista 'diferente' e uma atmosfera única, o evento promete acirrar a briga entre Ferrari e Red Bull, bem como pode ser palco para uma evolução da Mercedes, que terá atualizações na etapa. Além disso, há outras questões em jogo no GP de Miami, como mostra o Motorsport.com.

*Horários de atividades de pista e programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

Reação da Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Abalada pelos altos níveis de porpoising, a atual multicampeã consecutiva de construtores começou o ano bem aquém de Ferrari e Red Bull, mas terá novidades no GP de Miami. Além disso, o chefe da equipe, Toto Wolff, afirmou que o time encontrou diversos caminhos para melhorar. Está na hora...

Funcionamento de 'variante' na Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Líder do campeonato de pilotos e equipes, a Ferrari viu a Red Bull ser superior em Ímola e busca retomar a ponta em Miami. Para isso, deve contar com uma configuração que privilegie menores graus de downforce, a fim de bater a concorrente nas longas retas norte-americanas. Vai funcionar?

'Cura' do porpoising pela Red Bull

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Apesar do triunfo em Ímola, a Red Bull ainda está atrás da Ferrari e precisa seguir evoluindo para desbancar a rival. Por isso, o time quer resolver o porpoising, de modo que tenha um carro ainda mais equilibrado na briga pelo título. A marca de energéticos, portanto, terá novidades no assoalho.

Consolidação da McLaren como 'melhor do resto'

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Após começo de temporada desastroso, o time de Woking reagiu em Ímola e 'fisgou' um pódio com o britânico Lando Norris. Além disso, a concorrência no pelotão intermediário segue inconsistente. Portanto, é hora de a McLaren 'enfileirar' bons resultados em sequência para se sobressair.

Sucesso da 'americanização' da F1

Marina fake de Miami Photo by: Jon Noble

A categoria busca crescer no país, mas precisa entregar um bom evento em Miami. Não só no lado desportivo, mas de maneira geral, especialmente considerando o gosto dos norte-americanos por entretenimento. A etapa já 'virou meme' pela marina fake, mas o prognóstico é positivo. Vai dar boa?

Confira os horários do fim de semana da F1 em Miami, com W Series:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 18h30 Bandsports Treino Livre 3 Sábado 14h Bandsports Classificação Sábado 17h Band e Bandsports Corrida Domingo 16h30 Band W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sábado 10h10 SporTV Corrida 1 Sábado 15h SporTV Corrida 2 Domingo 11h10 SporTV Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

TELEMETRIA: Qual equipe é favorita no GP de Miami?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast: os bastidores do GP de Miami, por André Duek

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: