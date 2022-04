Carregar reprodutor de áudio

Após a derrota para a Red Bull no GP da Emilia Romagna, em Ímola, na Itália, a Ferrari terá uma solução de baixo downforce para o GP de Miami de Fórmula 1, disputado no próximo dia 8 de maio nos Estados Unidos.

Com isso, um pacote de atualizações mais extenso deve ficar apenas para depois. De todo modo, vem uma mudança na configuração do carro F1-75 para Miami, que tem retas longas e obrigará o time de Maranello a fazer tais modificações.

Tendo isso em vista, deve-se lembrar que a Red Bull vem levantando vantagem nas velocidades máximas nesse ano. Assim, o chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, sabe que a escuderia italiana precisa melhorar neste aspecto.

Questionado sobre se a Ferrari terá uma grande atualização para Miami, o dirigente respondeu: "No, não teremos nada demais. Mas, ainda assim, teremos algumas novas peças no carro. Miami terá um circuito de alta velocidade na comparação com o que tivemos até aqui, em termos de downforce."

"Então, correremos com algo diferente do que fizemos até o momento. Esperançosamente, com o ajuste que teremos em Miami, estamos confiante de que teremos uma configuração consideravelmente eficiente."

"Mas sabemos que a Red Bull tem um bom pacote de downforce médio/baixo também, então eles serão competitivos. É uma pista completamente nova e um novo desafio, o que será bem interessante, então estou curioso para estar lá", seguiu Binotto.

Ele também sugeriu que a escuderia italiana continuará a fazer pequenos ajustes para aperfeiçoar o carro no sentido de minimizar o porpoising -- ou 'efeito quicada' --, que ainda impacta o time de Maranello.

"Ainda estamos trabalhando nisso. Certamente temos mais porpoising do que a Red Bull, então há uma performance em potencial que sabemos que podemos tentar extrair de nosso carro", completou o chefe da Ferrari.

