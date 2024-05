Enquanto a Red Bull segue no topo das equipes da Fórmula 1, a briga pelo segundo lugar se intensifica principalmente entre Ferrari, McLaren e Mercedes - correndo por fora. E, se o momento nas pistas não é bom para o time de Woking, o passado não deixa a desejar e vira uma carta na manga na hora de alfinetar os rivais.

Com dificuldades para apresentar o rendimento que um dia foi capaz de colocar uma dominância brutal na categoria - uma vez que a Mercedes venceu oito campeonatos de construtores seguidos e sete de pilotos nos últimos anos - o chefe do esquadrão, Toto Wolff, utilizou do passado para minimizar a má fase atual.

“Terminamos em primeiro 115 vezes e fomos superados nas últimas 50 corridas. Não é onde queremos estar, mas a Ferrari não vence o campeonato de construtores desde 2008. A Red Bull não venceu oito vezes consecutivas porque estávamos vencendo. Então, temos que olhar com uma certa perspectiva e dizer que é o terceiro ano em que não vencemos, não são oito, não são 16. Quando a McLaren venceu seu último campeonato de construtores? 1998. E o último título de pilotos? Com Lewis em 2008", alarmou Wolff.

Vivendo de alguns 'lampejos' desde que a nova era de regulamentos foi adotada na F1, Toto mantém a crença de esse momento da sua equipe não será lembrado da mesma forma que o jejum da rival Ferrari, por exemplo.

“Terminamos em segundo lugar no ano passado. Não é bom o suficiente, mas se você olhar para daqui a dez ou 20 anos, verá que ganhamos oito campeonatos consecutivos e depois perdemos três, ou talvez quatro, mas não 16”, 'debochou'.

